“Con mucha pena y el corazón destruido”: Flor de Rap denuncia problemas con la productora de su álbum “33”

“Con mucha pena y el corazón destruido”

La cantante, también conocida como Macarena Zamudio, esgracias a su innovador y versátil estilo musical. Recientemente, la artista lanzó su último álbum titulado, en el cual relata algunas de las más íntimas anécdotas de su vida y se caracteriza por laSin embargo, en las últimas horas, Flor de Rap lanzó un comunicado en el que

Según la cantante, a pesar de haber acordado con la productora la creación de seis videos que debían estar listos para enero de este año, esta no cumplió con los plazos acordados y tampoco entregó el material necesario para su publicación.

“El día 27 de enero empezarían los estrenos cada 7 días, no se logró por problemas internos de la productora. Posteriormente, reprogramamos todo para el día 3 de marzo del 2023. Al llegar esta fecha, la productora no me hizo entrega del material”, aseveró.

Flor de Rap explicó que había pagado con antelación todo el costo del proyecto, el cual resultó ser bastante alto en comparación con la calidad del material que finalmente recibió. Además, a pesar de asesorarse con profesionales en el área, no recibió la ayuda que esperaba de la productora, lo que la obligó a hacerse cargo personalmente de todo el proyecto.

“Culmino este comunicado aclarando que desde el principio me sentí vulnerada, desesperada y sola. La productora a cargo recibió el pago de la mayor parte y se desentendió del proyecto. Debo destacar que solo una persona de todo el equipo se ha pronunciado intentando con sus medios salvar algo de este proyecto, que es el encargado de montaje”, sentenció.

“Yo no quería hablar de esto, pero han pasado diversas situaciones que me obligan a transparentar, para así evitar especulaciones del porqué se bajó el material de la plataforma YouTube”, finalizó.