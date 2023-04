“Gasolina” el éxito de Daddy Yankee se convirtió este miércoles en el primer reggaetón en ingresar al listado del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, haciendo historia ya que por primera vez se incluye una canción de este género para ser preservada en dicho archivo.

El single, que fue lanzado en 2004 por el cantante puertorriqueño llevó a Daddy Yankee y al género urbano a lo más alto de las listas mundiales tanto en inglés como en español, lo que es argumento suficiente para la biblioteca del Congreso estadounidense para sumarla en una lista que incluye a artistas como John Lennon, Led Zeppelin y Mariah Carey, entre otros.

NEWS: The @LibnOfCongress has announced the annual selection of 25 recordings to be inducted into the National Recording Registry, chosen for their cultural, historic or aesthetic importance to preserve the nation’s recorded sound heritage. #NatRecRegistry https://t.co/jg2UXtSGCI pic.twitter.com/UvktA0sNNE

— Library of Congress (@librarycongress) April 12, 2023