Martín Pérez, autor de “The Calamaro Files: 25 años escribiendo sobre Andrés”: “Esas entrevistas tiene respuestas que ayudan a entender su historia”

Este martes, Ciudadano ADN conversó con el periodista y escritor argentino Martín Pérez, autor del libro “The Calamaro Files: 25 años escribiendo sobre Andrés”, el cual recopila más de dos décadas de entrevistas, crónicas y críticas del artista trasandino.

“Es un libro que antóloga todo lo que yo escribí de él y de golpe descubrí que habían pasado 25 años y que tenía cantidad de entrevistas”, comenzó explicando el comunicador.

“Yo accedo a entrevistar a Calamaro en la época de ‘Honestidad Brutal’ y a partir de ahí, comienza una época muy especial para Andrés y para su música y lo que hizo con su obra y tuve la suerte de estar en primera fila y ser el periodista que más lo entrevistó”, agregó.

Más de dos décadas de entrevistas

En estas dos décadas de trayectoria de Andrés Calamaro, Martín Pérez logró recopilar mucho contenido, el cual, según él, permite comprender la carrera del trasandino.

“Muchas de esas entrevistas tienen respuestas que ayudan a entender su historia y la ambición del libro es ser una biografía, pero contada como fue sucediendo”, agregó.

Respecto a su relación con Andrés Calamaro, el periodista señaló: “Yo no creo que el cronista de espectáculos o de cultura esté enjuiciando a nadie y tenga ese rol como periodista, me parece que el papel del periodista de cultura popular es acompañar el disfrute y comprender del artista y su obra. La idea no es señalar con dedo a nadie, sino ir acompañando y ayudar a compartir”.

Revive a continuación la entrevista de Ciudadano ADN al periodista y escritor de “The Calamaro Files: 25 años escribiendo sobre Andrés”: