Princesa Alba da nuevo salto internacional estrenando colaboración junto a artista K-Pop BIBI

Un hito clave marca el inicio de 2023 para Princesa Alba: se trata de la colaboración a la que fue convocada por la cantante K-Pop BIBI, quien la invitó a participar del remix del hit BIBI Vengeance junto a la rapera norteamericana Baby Tate.

A días de cerrar su Gira Verano 2023, con la que la artista recorrió distintos lugares del centro y sur de su país, la chilena anuncia esta trascendental alianza, que comenzó a gestarse desde que el sello discográfico de la intérprete coreana, 88Rising, empezara a seguir a la chilena en redes sociales tras haber publicado en TikTok un challenge en torno al track original de BIBI.

“Fan de la canción”

“Me acuerdo que un 3 de enero o algo así me llega un mail que se pudo haber ido a spam y me dicen: hey, te estamos hablando desde el sello de BIBI, queremos que participes en el remix de BIBI Vengeance, que es la canción en la que estoy participando ahora y con la que yo había hecho un TikTok”, explicó Princesa Alba.

En distintas instancias, la cantante nacional ha dejado claro su gusto por la música K-Pop, reconociendo su influencia que incluso la llevó a publicar el track titulado “K-Pop Star” en la versión Deluxe de su álbum debut Besitos, cuídate.

“Estoy muy, muy contenta porque de verdad soy fan de la canción. O sea, hice ese TikTok en modo fan y terminó plasmándose en este featuring que también suma a Baby Tate, a quien también escucho regularmente. Entonces cuando me invitaron al remix fue como guau, no me la puedo creer”, comentó emocionada Princesa Alba.

La autora de hits como Convéncete y Ya no quieres quererme, prepara por estos días sus maletas para viajar nuevamente a México, donde teloneará a la banda de pop argentino Miranda! en un show en Querétaro el 29 de marzo, para luego presentarse en el Festival Pa’l Norte en la ciudad de Monterrey el 1º de abril.