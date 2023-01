¿Quién es Loyaltty? La “mami trap” que alista su debut en Lollapalooza Chile

Como parte de la nueva camada de artistas femeninas chilenas, Loyaltty ha arremetido con fuerza en el circuito musical. Con solo 19 años, la joven se apronta a ser una de las próximas líderes del estilo urbano nacional, y con gran proyección internacional.

En el 2021, la cantante presentó su primer sencillo Tikitaka y en adelante se convirtió en la promesa de la escena, grabando colaboraciones junto a Soulfía, Kidd Tetoon, Galee Galee.

Los sencillos Rika, Esa Noche, Baby, Guilla, Mala Conducta, Dah, Ziza, entre otros, fueron generando más seguidores, y armando un consistente repertorio, pero también anticipando lo que sería su EP debut: Mami Trap.

Compuesto por siete temas, esta producción contó con el trabajo de diferentes destacados productores del género urbano como XFire, Pablo Feliú, Blopa y Erreflex.

Como invitados de Mami Trap aparecen Soulfía, Akriila, Chescv Liz, Drako Mafia, Juliano Chieff, Piero47 y Galen Galee. “Mami Trap es más que un concepto, es todo lo que me define. Cada una de las canciones tienen una parte de mí. Es algo que yo no muestro a primera vista, sino que cuando alguien ya me conoce me dice ‘ese álbum eres tú'”, afirmó Loyaltty.

Llegada a LollaCL

Con este primer trabajo discográfico Almendra Barros, mejor conocida como Loyaltty, aterrizará en Lollapalooza Chile el próximo 17 de marzo. Esta será la primera vez que la artista presente su show en solitario en este escenario, aunque ya había estado presente en la edición 2022 como parte de los shows de Soulfía y Kidd Tetoon.

“Es uno de mis sueños, siento que estoy realizada un poco en ese aspecto, es algo que había buscado y lo conseguí así que estoy muy contenta”, comentó la artista urbana.

Su espectáculo conformado por banda y bailarines, ya ha girado por destacados escenarios como Primavera Sound, Festival La Junta en Movistar Arena, la Quinta Vergara como el acto de apertura de Denise Rosenthal y en Teletón 2022 cantando junto a ella Faroles.

Además, durante el año pasado Loyaltty fue destacada por Billboard Argentina como una de las cantantes chilenas para tener en cuenta.

En tanto, el próximo miércoles 8 de febrero, la artista se presentará en Sunset Mirador Costanera Center, a partir de las 20:00 horas totalmente gratis.