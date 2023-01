Bacilos y su retorno a Chile: “Hay un cariño mutuo desde que empezamos con ‘Tabaco y Chanel’”

Este sábado 28 de enero, Bacilos se presentará en el Festival de Puente Alto, show que dará inició a una gira por diferentes ciudades de Chile, hecho que marcará el regreso de la agrupación multinacional al país desde el 2019.

Debido a este tour por el territorio nacional, Ciudadano ADN conversó con los integrantes de la banda, el brasileño André Lópes, y el colombinano, Jorge Villamizar.

“Siempre nos encanta ir los veranos a Chile y recorrer las ciudades pequeñas y hacer todos estos conciertos tan lindos que se hacen en provincia”, comenzó diciendo Villamizar.

“Hay un cariño mutuo entre Bacilos y Chile desde que empezamos con Tabaco y Chanel, en todos los conciertos lo pasamos increíble”, complementó Lópes.

De norte a sur

Esta gira por Chile de Bacilos dará comienzo en el Festival de Puente Alto el 28 de enero. Además, tendrá conciertos en el Gran Arena Monticello el 4 de febrero, en el Festival de Peñaflor el 5 del mismo mes, mientras que el 8 y 11 de febrero la banda se presentará en el Enjoy de Coquimbo y Mejillones respectivamente.

El broche de oro será con conciertos en Puerto Montt el 12 de febrero, en Chillán el 14 del mismo mes y el 16, en Iquique.

“Nos gusta mucho hacer conciertos en las provincias, eso no se nos da en todo Latinoamérica, y por años hemos tenido la suerte de recorrer la Patagonia, los pueblos del valle central, ir al norte, o sea, hemos tocado de Iquique hasta Puerto Natales. Es una relación diferente que con otros países, con Chile tenemos una relación especial”, Jorge Villamizar.

La importancia de Chile

Y es que Chile fue crucial para el éxito de Bacilos, o al menos así lo expuso André Lópes: “Todo empezó mucho gracias a Chile, con Tabaco y Chanel, que empezó a sonar acá. En muchos países pensaban que éramos chilenos”.

“Chile tiene algo muy interesante, porque nosotros venimos de una América más tropical. Me acuerdo de estar en unos de los pueblos de Chiloé, y antes del show fui a caminar, y no había nadie, y me sentí como dónde estoy y de pronto sale alguien de una pescadería y me dice Tabaco y Chanel ven para acá y me di cuenta que era mi gente y eso a uno lo marca”, añadió Villamizar.

Finalmente, consultados sobre el futuro de Bacilos, los integrantes de la banda expusieron: “Seguir haciendo música. Hemos estado escribiendo, produciendo canciones nuevas. El año pasado lanzamos Toca madera que sonó bastante en las radios chilenas y hemos estado haciendo muchas colaboraciones con jóvenes”.