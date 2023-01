Gente de Zona se confiesa sobre sus risas en Viña 2018: “La parte de los humoristas no la entendíamos realmente”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la agrupación musical Gente de Zona a raíz de su presentación en el Festival de Las Condes este 28 de enero.

Y si de festivales se trata, el icónico dúo compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcom partió su conversación repasando su icónico paso por el Festival de Viña, en donde brillaron por su música… y por sus risas.

“El Festival de Viña es algo muy importante en el mundo. A veces las personas que están dentro del país no tienen el conocimiento de la envergadura que tiene este festival para todos los músicos latinos”, comentaron los artistas.

La verdad sobre las risas de Gente de Zona en Viña 2018

En línea con lo anterior, el grupo desclasificó un secreto respecto a sus reacciones frente a los humoristas que tuvieron la oportunidad de presenciar en la edición 2018 del festival: no entendían realmente lo que decían.

“Hasta la parte de los humoristas, que eran chilenos en la mayoría, no la entendíamos realmente”, confesó Randy Malcom.

“La risa contagia y nosotros la alegría siempre la tuvimos presente. Venimos de un país escaso de todo, pero con mucha alegría. Yo creo que eso fue lo que hizo transmitir esa alegría a Chile. No importa si no entiendo, si la gente se ríe, yo me voy a reír”, añadió el artista.

Su relación con Chile y lo que se viene para sus shows en vivo

Por otra parte el dúo cubano habló sobre el tiempo en que vivió en nuestro país, durante las grabaciones del programa The Voice Chile.

“Yo con Chile me quedo con todo. Es algo que está en mi ADN y eso es un matrimonio que va a durar toda la vida”, comentó Malcom.

En cuanto a lo que presentarán en el Festival de Las Condes y además en otro show que darán solos en el Gran Arena Monticello, Alexander Delgado y Randy Malcom entregaron algunos detalles.

“Vamos a hacer estos temas que son íconos mundiales, siempre hay que hacerlo. Vamos a tratar de exponer las canciones principales de los discos. Estamos súper listos, los estamos esperando a todos a que vengan a vernos, venimos con la banda completa”, aseguró Delgado.

La movida urbana nacional

Alexander Delgado y Randy Malcom conversaron sobre el impacto de la escena musical latina en el mundo. Y en ese punto, la música urbana chilena salió al ruedo.

“Ahora mismo el movimiento urbano de Chile es algo que me sorprende, porque no sabía que existían artistas urbanos acá y ahora hay unos cuantos. Yo los escucho bastante”, comentó Delgado.

Por su parte, Randy Malcom agregó que “se están escuchando mucho en todas partes”. “Están entrando al mercado internacional, que es algo muy bueno. Es la oportunidad de muchos”, aseguró.

“Estamos trabajando con estos artistas urbanos. Estamos tratando de llegar a un acuerdo porque todos tienen compromisos. Nos gustaría estar en un estudio con ellos”, agregó el dúo.