Pablo Rojas, triunfador de The Voice Chile 2022: “Nunca quise creer que iba a ganar”

Curicano de corazón y exestudiante de Ingeniería Forestal, hoy Pablo Rojas dio un vuelco en 180 grados a su vida, tras convertirse en el flamante ganador de The Voice Chile 2022. A varios días de la final, Ciudadano ADN conversó con el joven cantante nacional, quien relató nunca esperar ganar este concurso.

“Tenía rivales muy buenos, para mí, mejores que yo. Hubo un crecimiento de parte mía, pero nunca quise creérmelo, nunca quise creer que iba a ganar porque eso no va conmigo, no sería yo si me pongo canchero“, dijo el artista.

De ese modo, Pablo Rojas comentó la cercanía que ha tenido con el público desde que inició su participación en The Voice Chile, y que lo llevó a ganar con el 45,6% de los votos, a lo que reflexionó: “Llegué con eso, ni siquiera he tenido que trabajarlo de alguna forma. La gente me dice que simplemente conecta conmigo, que le gusta lo que plasmo en el escenario y siempre he tratado de seguir la misma línea”.

Una vida ligada a la música

Asimismo, el cantante contó sus inicios en la música y expresó: “Siempre canté, de que tengo memoria he cantado en la iglesia, con mis padres. También cantaba en los actos del colegio. Fui a festivales cuando era chico. Fui a Talento Chileno 2011, cuando tenía 10, 11 años y llegamos a las galas con mi hermana. Después de eso, uno va creciendo y dejé de cantar”.

Tras este tiempo alejado de los escenarios, Pablo Rojas comenzó a estudiar Ingeniería Forestal, hecho que se vio interrumpido por una invitación especial.

“Volví a cantar porque me invitaron a un taller de la Corporación Cultural de Curicó y participé como un parche y ahí escuché mi voz más madura y mis gustos había cambiado, y me di cuenta que lo echaba mucho de menos y ahí vinieron mis líos en la cabeza”, narró el artista.

“Yo mismo me generé los conflictos, le dije a mi papá, me interesa cantar más que la carrera, que no me iba a mal, pero sufría mucho, estaba muy encerrado, muy solo en mi pieza pensando muchas cosas, me hacía mucho daño, decía ‘no voy a ser nadie en la vida’”, agregó.

Llegada a The Voice

Pero con la llegada de la pandemia y el apoyo de sus cercanos, Pablo volvió a tomar confianza en su talento, hecho que lo llevó a ser parte de The Voice Chile 2022.

“Mis amigos me dijeron te conocemos hace mucho tiempo, hemos hecho música contigo, cantas la raja, deberías meterte a The Voice, es saltarse muchos escalones en la industria y menos mal que me atreví, tenía mucho miedo a la exposición, mucho miedo de los comentarios de la gente que es súper hiriente algunas veces”, apuntó el artista.

Bajo esa artista, Pablo Rojas entregó su visión del futuro y declaró: “El premio fue dinero, un auto y la firma con Universal. Aún no he tenido una reunión con el equipo de Universal, pero estoy con todas las ganas de trabajar con ellos. Tengo muchas propuestas en mi cabeza y ellos van a tener las suyas y podemos trabajar en algo interesante”.

“Yo quiero hacer todo por la música, estoy ansioso por hacer música y experimentar”, añadió.

Finalmente, el triunfador de The Voice Chile 2022 entregó su punto de vista respecto a la escena musical nacional y sostuvo: “Existe una nueva generación artistas en Chile, los de la zona urbana ya están al tope, pero hay muchos artistas de otros géneros que queremos emerger, que la gente nos escuche y la idea es que no unamos, que formemos una red de artistas y colaboremos entre nosotros”.