Black Eyed Peas demanda a compañía de juguetes por plagiar su hit “My Humps”

BMG Rights Management, la editorial musical de Black Eyed Peas, emprendió acciones legales contra una empresa de juguetes por las supuestas similitudes entre una de sus canciones icónicas y otra cantada por un unicornio.

El juguete Poopsie Slime Surprise: Dancing Unicorn es un juguete creado por MGA (la empresa creadora de Bratz). Según la demanda, los juguetes cantan una canción llamada My Poops al pulsar su ombligo en forma de corazón. Sin embargo, esa canción supuestamente copia el éxito de 2005 del grupo de rap My Humps.

¿Es plagio?

La demanda informa de supuestas similitudes en las melodías, letras, acordes y otros elementos de las canciones. BMG también dijo que la cantante de My Poops suena “muy parecida” a la cantante de Black Eyed Peas, Fergie.

“My poops, my poops my poops my poops. Whatcha gonna do with all that poop, all that poop”, canta el juguete.

“I drive my parents crazy, I do it every day”, continúa. En My Humps, Fergie, de Black Eyed Peas, canta: “I drive these brothers crazy, I do it on the daily“.

BMG afirma que la línea de juguetes Poopsie Slime Surprise ha hecho ganar a MGA decenas de millones de dólares y que parte de ese éxito se debe a “My Poops”, que también se utilizó para anunciar el producto. Al parecer, MGA también hizo caso omiso de los avisos de cese y desistimiento de BMG.

BMG ha pedido al tribunal al menos $10 millones de dólares (más de $8 mil millones de pesos) en concepto de daños y perjuicios, pero ha declinado hacer comentarios sobre el caso.

Y tú, ¿crees que suenan parecido?