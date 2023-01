Kudai regresa a los escenarios nacionales tras casi cinco años: “Nos sorprende estar llegando a nuevas generaciones”

La banda nacional Kudai, integrada por Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman, no se presenta en Chile desde el 2017, y volverá a los escenarios nacionales con dos shows el sábado 14 de enero en el Club Chocolate.

Con el fin de conocer más detalles de estos espectáculos, el Ciudadano ADN conversó con uno de los integrantes de la icónica agrupación de los 2000, Tomás Manzi, quien afirmó estar “feliz” con estos conciertos.

“Este doblete que tenemos en Chocolate nos tiene muy contentos, porque la primera fecha, la de las 21:00 horas, se agotó en cuatro días, y mucha gente nos preguntaba si podía ir con sus hijos, y niños si podían ir con sus papás, entonces la fecha de las 18:00 horas es para todas las edades”, explicó al artista.

Bajo ese contexto, Tomás Manzi expuso que a él y a su compañeros de Kudai, les “sorprende estar llegando de nuevo a nuevas generaciones (…) Es superloco tener 33 años y llevar 22 años de carrera con una banda”.

“Un laberinto”

Consultado cómo ha sido la reunión de la agrupación, tras tantos años separados, el cantante nacional expuso: “Fue todo un laberinto, como dice el nombre de nuestro primer disco de esta nueva etapa, porque de verdad fue un entuerto el poder coordinarnos, el entender que trabajar en equipo es lo que funciona en este tipo de bandas”.

“Nosotros estábamos demasiados acostumbrados a la metodología que el manager tomaba todas las decisiones, y nosotros nos aprendimos las canciones, nos vestíamos bonitos y cantábamos y se acabó el trabajo. En cambio, hoy, le dedicamos el 100% de nuestra energía a Kudai, y hemos aprendido que ser equipo es lo más importante”, agregó el artista.

Pero ojo, ya que Tomás Manzi afirmó que el desafió fue en el área profesional, puesto que reunirse con el resto de la banda “fue sentir la misma energía que sentíamos cuando nos pasa a buscar la van para los ensayos”.

“Es una energía muy de hermanos y se torna un poco infantil mucha veces”, complementó el intérprete.

El recibimiento del público

Respecto a cómo ha sido el recibimiento de público a este retorno de Kudai, el cantante expuso que “la energía es cada vez más intensa: en Perú nos está yendo increíble, en México también (…) en redes sociales y los streamings todo va como para arriba”.

Aprovechando la instancia, el integrante de Kudai comentó el escenario de la escena musical chilena, la cual en el último ha estado dominada por los artistas urbanos.

“A mí siempre me gustó desde chico el trap, que en Estado Unidos el hip-hop lo usa de los años 90. A mí no me gusta definir si me gusta un estilo u otro, lo que me gusta son ciertos sonidos y el sonido urbano me encanta, me fascina”, dijo Tomás Manzi.

Pero atención fans de la banda, porque el cantante aclaró que como agrupación “no creo que vayamos a hacer algo de reggaetón o mucho menos”.

Kudai retornará a los escenarios del país tras casi cinco años de ausencia este sábado 14 de enero con dos shows en el Club Chocolate: el primero a las 18 horas y el segundo a las 21:00 horas. Este último concierto tiene sus entradas completamente agotadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por K U D A I (@kudaiofficial)