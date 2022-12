Kevin Johansen y su nuevo disco “Tú ve”: “Este disco tiene las tres bateas discográficas de la vida”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad exclusiva de conversar con Kevin Johansen, a raíz del concierto que brindará este 30 de noviembre en el Teatro Nescafé, y que será el estreno de su disco Tú ve.

“Es un disco prácticamente de versiones de otros autores. Y alguien me dijo que a la vez es un disco que habla mucho de mí, quizás porque nace del gusto por cantar canciones de otros”, comenzó diciendo el artista trasandino.

El sonido de Tú ve, lo nuevo de Kevin Johansen

A lo anterior, Johansen comentó que “a veces nos juntamos con los colegas en una noche de carrete y estamos tocando canciones de la Violeta, de Lennon, Leonard Cohen”.

“Así surgió este disco que tiene las tres bateas discográficas de la vida. La primera es la de los padres o de la casa. Y mi madre era una mujer melómana, muy intelectual. Si bien yo nací en Alaska, mi madre era muy latinoamericanista”, señaló el compositor.

En esa misma línea, Kevin Johansen planteó que parte esa primera batea musical contaba con Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani y Los Jaivas a la cabeza.

Respecto al segundo plano musical que atraviesa el ADN de Tú ve, el músico argentino planteó que está ligada a su adolescencia, marcada por el sonido new wave de The Cure y Erasure, por ejemplo.

“La tercera quizás es el círculo completo. El darse el gusto de escuchar un Frank Sinatra, algo old school. Tú ve tiene eso. Es apenas un manojo de canciones que me han atravesado en la vida”, añadió.

El junte con David Byrne

El nuevo trabajo discográfico cuenta con featurings de la talla de David Byrne, por ejemplo. En cuanto a este acercamiento en particular, Johansen comentó que “yo tenía mucha timidez de escribirle porque soy muy pudoroso con mis ídolos”.

“Juan Carlos, productor del disco, me dijo ‘yo le escribo’. Él y mi representante se animaron y enseguida David Byrne respondió una cosa preciosa. Un mail que el título decía ’20 canciones de KJ que amo’ en inglés. Ahí pensé, ‘no, este ser es un diferente, un distinto'”, relató.

“Salió la idea de traducir Anoche soñé contigo, que es una canción muy importante mía, al inglés. Siempre en el living de casa bromeaba y decía ‘how nice it is to dream’ – ‘qué lindo que es soñar’ -. Ahí dije que intentaría terminarla. A él le gustó e hizo tres o cuatro correcciones perfectas, porque escribe muy bien”, añadió sobre su experiencia con el hombre de Talking Heads.