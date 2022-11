Elton John sube a Dua Lipa al escenario para cantar “Cold Heart” en su concierto de despedida

Elton John dio una gran sorpresa al traer a Dua Lipa para el cierre de su última actuación en el Dodger Stadium. El Rocketman está poniendo fin a su paso por los escenarios con su gira Farewell Yellow Brick Road, que terminó su etapa en Estados Unidos el pasado domingo 20 de noviembre en Los Ángeles.

Elton hizo que fuera una noche inolvidable cuando, durante el bis, invitó a Lipa a subir al escenario para interpretar su éxito de 2021 Cold Heart, que acaba de ganar la categoría de mejor colaboración en los American Music Awards de 2022.

Si bien ambos dos cantantes habían interpretado la canción en vivo antes, esta es la primera vez que lo hicieron juntos en el mismo escenario.

Remezclado por el trío electrónico australiano PNAU, Cold Heart interpola los éxitos de Elton Sacrifice con Rocket Man, Kiss the Bride y Where’s My Shoorah, y destrozó récords en todo el mundo.

Además, The Lockdown Sessions, el álbum de Cold Heart, dio a Elton su primer LP número 1 en el Reino Unido en casi una década.

El concierto del domingo por la noche fue capturado para el especial Elton John Live From Dodger Stadium, que se transmite exclusivamente en Disney+.

Lipa no fue la única invitada estelar en el escenario. A Elton se le unió Kiki Dee para interpretar su alegre gema de los 70 Don’t Go Breaking My Heart y Brandi Carlile para una interpretación de Don’t Let the Sun Go Down on Me.

El último adiós de Elton

Anunciada como su última gira, Elton comenzó su gira en 2018 antes de que la pandemia interviniera en 2020. Según las cifras comunicadas a Billboard Boxscore, su gira de despedida es la tercera en la historia que supera el umbral de los 600 millones de dólares, después de la gira 360 de U2 (736,4 millones) y The Divide de Ed Sheeran (776,4 millones).

El último concierto de Sie Elton está previsto para el 8 de julio de 2023, cuando Elton actúe en el Tele2 Arena de Estocolmo, Suecia.