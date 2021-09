Así suena la nueva versión de “Cold Heart” de Elton John y Dua Lipa

El cantante británico Elton John lanzó una canción con Dua Lipa el mes pasado. Se trata de un remix de su emblemático tema “Cold Heart”. No obstante, recientemente estrenó una versión más.

En esta oportunidad, Elton John trabajó nuevamente con Dua Lipa para una versión más de “Cold Heart“, esta vez con la especial colaboración de la DJ Blessed Madonna.

En diálogo con la revista Rolling Stone, la DJ Blessed Madonna dio sus impresiones. “Como todo el mundo en este planeta, me quedo en ‘awww’ por ambos. Ha sido un enorme honor que me hayan pedido formar parte de su colaboración, que es un proyecto precioso”, dijo.

Además, sumó: “Me encantó la canción inmediatamente y he intentando mucho que le hiciese justicia. No siento otra cosa que alegría por estar en la órbita de estos íconos y su grandes, cálidos y preciosos corazones. Agradezco que la escuches”.

Así suena la nueva versión del tema de Elton John con Dua Lipa y DJ Blessed Madonna

La nueva versión generó inmediatas reacciones en YouTube, la popular plataforma de videos de Google. Al cierre de esta nota, sumaba más de 280 mil visualizaciones. También, tenía más de 6 mil “likes”.

Esta versión formará parte del nuevo álbum del artista, “The Lockdown Sessions“, que saldrá al mercado el próximo 22 de octubre.

Además de la cantante británica, otros artistas colaboran en esta nueva producción discográfica de Elton, la número 32 de su carrera. Destacan cantantes como Lil Nas X, Steve Wonder y Gorillaz.

