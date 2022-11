Granizos y caídas suspendieron el Music Bank: Festival fue un dramático chapoteo en el Monumental

No fue fácil. El Festival Music Bank vivió complejos momentos con la intensa lluvia que azotó a la capital la noche del sábado.

Tanto que el evento debió ser suspendido entre los intensos granizos y la dramática caída de una de las artistas.

El aguacero se desató con todo en el Estadio Monumental y convirtió el escenario en una peligrosa piscina.

HERMANO MIREN COMO ESTABA EL SUELO DIOS NO ME DIGAN QUE NOIX NO LO VEIA DEBIERON PARAR AHI#MusicBankinChilepic.twitter.com/osVVQ08DkF

