¡Todos en el Costanera! Estrellas del festival Music Bank fueron captados comprando en el supermercado

Fue un momento de lo más sorprendente. Varias estrellas del festival Music Bank fueron captadas caminando felices en el Costanera Center.

Miembros de The Boyz y de Stacy aparecieron de la nada en el centro comercial, comprando nada menos que en el Jumbo.

Ahí se les vio de lo más relajados, vestidos con tenidas deportivas y buscando provisiones, mientras paseaban sin que muchos los reconocieran.

De hecho, en los registros viralizados en plataformas como Twitter, se ve cómo están de lo más tranquilos en las cajas del lugar.

me estai webeando que hubo una reunión de todos los artistas en el JUMBO DEL COSTANERA simplemente chile

— También me encontré a algunos miembros de #THEBOYZ afuera de Jumbo, yo no puedo creer que estos chicos sean reales y al igual que stayc, también fueron muy amables 🫶 #MusicBankinChile #TheBoyzinChile

Weon me cague, me dieron 3 ataques cardíacos

VINE AL JUMBO DEL COSTANERA A COMPRAR Y DE LA NADA VEO A THE BOYZ????

