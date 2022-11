Con dramático final: Arctic Monkeys conquistó al público de Primavera Sound

A las 22:30 horas de este sábado, Arctic Monkeys salió a escena del Primavera Sound Chile 2022 y maravillaron a sus miles de fans con un setlist cargado de sus clásicos.

En su regreso al país —tras su paso por Lollapalooza Chile 2019— la banda británica encendió el escenario Santander del Parque Bicentenario de Cerrillos.

Leer también Fanáticos de Bad Gyal desafiaron el aguacero a puro perreo en Primavera Sound “Si quieren se van, lo entiendo”: Lorde desafío torrencial lluvia en Primavera Sound

Pese a una intensa lluvia, que incluso interrumpió el show de Lorde en el Puntoticket stage, los fans de Arctic Monkeys se quedaron estoicos a la espera del show liderado por Alex Turner.

Una lista clásicos

Los británicos, que llegaron al país con nuevo álbum, The car, no desilusionaron a su fanáticos y fanáticas, y realizaron un paseo por temas como There’d Better a Mirrorball (2022), Why`d You Only Call Me When You`re High (2013) y Do I wanna Know? (2013).

Tras una intensa presentación que no tuvo respiro, los intérpretes de Do Me a Favor (2007), dejaron el escenario tras 18 imparables canciones, presentando un dramático corte tras darle vida a 505 (2007), el cual desencadenó el abandono de cientos de personas quienes pensaron que el show había terminado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Sin embargo, Alex retornó al escenario entre una ola de fervor y gritos, para realizar tres temas más: Body Paint (2022), I Bet You Look Good On The Dance Floor (2006) y el esperado R U Mine? (2013) la cual presentó con especial agradecimiento al público chileno.

“Esto es Arctic Monkeys, muchas gracias, R U Mine, baby?”, expresó el vocalista realizando un juego de palabras con el título del tema de 2013, que en español se traduce como “Eres mío?”.