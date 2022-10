Tras cuatro años de espera: Artic Monkeys estrena su nuevo disco “The Car”

Durante la jornada de este viernes 21 de octubre y tras cuatro años de inactividad desde el Tranquility Base Hotel & Casino estrenado en 2018, los oriundos de Sheffield, Arctic Monkeys, lanzaron su séptimo álbum de estudio, The Car, creación que representa una conexión directa con las profundidades del R&B.

Una composición de 10 canciones que transitan por al amor, la incertidumbre y los deseos, y que se podrán escuchar en vivo en su próxima presentación en Chile, bajo el alero del Primavera Sound Santiago, el cual se llevará a cabo el 11,12 y 13 de noviembre en el Parque Cerrillos.

El disco producido por James Ford contiene diversos matices tranquilos y holgados, con algunos cambios de dirección en los acordes, que comprenden de referencias estilo Bowie con intros y falsetes agudos y The Beatles con referencias melódicas, en algunos casos mezclas integradas en la misma canción, como es la presentación de Body Paint, segundo single del álbum en el que además destaca su representación de una realidad rápida y enérgica.

Un viaje estilo philadelphia sound en el que se destacan arreglos de cuerda a ratos sombríos, como el de Sculptures Of Anything Goes, los que calzarían a la perfección en la materialización de alguna obra de Ian Fleming o siendo sountrack principal de alguna cinta con Scorsese a la cabeza.

En cualquiera de los casos, la tónica es elegancia pura, sin rupturismo dentro de su templanza, aunque con un corte importante en Hello You, la cual llega con un piano protagónico en la melodía base, el cual te permite ir y volver a los años sesenta. Ni la voz de Alex Turner, ni la destreza de Jamie Cook ni los sensuales ritmos bateros de Matt Helders o las acertadas líneas de bajo de Nick O’Malley, pasan desapercibidos en esta nueva creación de los británicos.

Setlist de The Car

El LP de lujo estará disponible en una versión de vinilo gris edición limitada con una funda estilo tip-on y una imagen de portada brillante a través de la tienda oficial de AM, según consignó Futuro.cl.

Asimismo, desde el medio indican que un LP exclusivo color crema estará disponible en tiendas de discos independientes y en las tiendas HMV.

En tanto, The Car también estará disponible en LP estándar, CD, casete y en formato digital.

Revisa las canciones del nuevo álbum de Artic Monkeys a continuación:

1. There’d Better Be A Mirrorball

2. I Ain’t Quite Where I Think I Am

3. Sculptures Of Anything Goes

4. Jet Skis On The Moat

5. Body Paint

6. The Car

7. Big Ideas

8. Hello You

9. Mr Schwartz

10. Perfect Sense