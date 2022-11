Ana Torroja adelanta su show de regreso en Chile: “Es un viaje por mi biografía musical”

Este sábado 12 de noviembre la cantante española Ana Torroja volverá a Chile con su show “Volver”, que la tendrá en el escenario del Gran Arena Monticello a partir de las 21:00 horas.

Debido a esto, Ciudadano ADN conversó con la intérprete de “Llama”, quien entregó detalles de este espéculo y de su vida en pandemia.

“Estoy feliz de estar de vuelta en Chile, con muchísimas ganas de que llegue el sábado, no puedo más. Ha pasado mucho tiempo y tengo muchas ganas de volver”, expresó Ana Torroja en vista a su show en el país.

Una pandemia “regeneradora”

En esa línea, la cantante comentó cómo fue vivir bajo cuarentenas a raíz del covid-19 y dijo: “Para mí fue bastante regenerador, porque tuve la libertad de usar el tiempo como yo quería, que eso casi nunca ocurre”.

Aun así, con este nuevo espacio personal, Ana Torroja afirmó que volver a los conciertos fue algo necesario y que no se había dado cuenta de aquello.

“Cuando volvía a los escenarios en Barcelona realmente me di cuenta de que había extrañado la conexión con el público (…) lo extrañe mucho, porque para mí es como el aire que respiro”, señaló la española.

“Los conciertos y la música siempre han sido terapéuticos, pero los conciertos están siendo muchos más terapéuticos porque están siendo muy catárticos”, complementó.

Más de cuatro décadas de música

Igualmente, Ana Torroja reflexionó sobre sus más de cuatro décadas en la música y sus 25 años como solista y aseguró que lo que más le gusta es “ir aprendiendo cosas nuevas”.

“Estos 25 años me he sentido orgullosa de lo que he conseguido, porque cuando saqué mi primer disco pensé que a nadie le interesaría, pero el ver como he ido construyendo mi carrera poco a poco, sin preocuparme por el más o menos éxito, sino que haciendo lo que he sentido que debo hacer del corazón, todo eso me llena de orgullo, porque si bien llegar no es tan fácil, permanecer cuesta mucho”, expresó la cantante.

Bajo ese contexto, la intérprete de “Duele el amor” analizó la importancia de su paso por la banda “Mecano” y manifestó: “Los fans que me conocen hace tiempo saben que Mecano sigue estando, que las canciones las sigo cantando en cada tour que hago, siempre están en los setlist porque forman parte de mi biografía musical y de lo que la gente quiere escuchar”.

“Hay muchas de estas canciones que sigo disfrutando como el primer día y por eso siguen ahí. Hay algunas que las dejo descansar y otras que no siento como mía e incluso esas que para la gente son importantes, también las canto”, añadió.

En ese sentido, Ana Torroja se refirió al impacto de Mecano el mundo musical y expresó: “Ver que después de 30 años las canciones siguen igual de vivas, que han pasado de generación en generación me ha dado la dimensión de lo grande que fue”.

“Volver”

Respecto a su tour “Volver” y sin entregar mayores detalles para que sus fans se pueda sorprender este sábado, la cantante explicó que este concierto es “un viaje por mi biografía musical y por la banda sonora de todos los que van a estar ahí”.

Finalmente, consultada por un posible regreso a Chile y en específico al Festival de Viña del Mar, Ana Torroja afirmó: “Me encantaría. Amo a Viña, amo la vibración y todo lo que ocurre ahí”.

“La pasión de los fans, es un lugar emblemático cultural y musicalmente hablando y me encantaría volver”, cerró la cantante.

El sábado 12 de noviembre a las 21:00 horas. Ana Torroja se presentará en el escenario de Gran Arena Monticello con los éxitos que la hicieron famosa, tanto en la agrupación Mecano como en su etapa de solista.