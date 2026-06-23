Se formó en la U, fue campeón del fútbol chileno y hoy sorprende como parte del cuerpo técnico de un club en Venezuela / LUIS ROBAYO

El fútbol chileno ha ido sumando en los últimos años representantes en diversos lugares del planeta tanto dentro como fuera de la cancha.

En este último sentido, ha habido un aumento en la representación de entrenadores en diversos cuerpos técnicos de Sudamérica, con representación en ligas como la de Perú, Bolivia o Ecuador.

A ello hay que sumar ahora a Venezuela, donde Caracas sorprendió con el anunció de un exjugador chileno al staff técnico que dirige Henry Meléndez.

Se trata de Jorge Guzmán, conocido como “Maravilla” en sus inicios en la U de Chile, donde despuntó a finales del siglo pasado y que le permitió ser bicampeón nacional con los azules.

Luego, el exdelantero tuvo pasos por Deportes Temuco, Coquimbo Unido y Santiago Wanderers entre otros clubes hasta su retiro en 2007, para posteriormente iniciar una carrera como DT que lo tuvo en la banca de AC Colina y Provincial Ovalle.

Ahora, a sus 46 años, “Maravilla” Guzmán busca dar un nuevo salto en su carrera siendo parte del staff técnico de Caracas, su primera experiencia fuera del país.

“Es un bonito desafío. Yo me crié en un club grande de Chile y estar en el Caracas es volver a esos inicios que uno tuvo como jugador. Vengo con la mayor de las ganas para que hagamos una buena Copa Venezuela, una buena Sudamericana y, obviamente, el torneo local”, recalcó en diálogo con el sitio oficial del club, apuntando a sumar para el progreso del equipo.

“Acá hay muy buenos proyectos de jugadores y muy competitivos, con categorías muy fuertes, y eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo (...) Hay una química en cuanto a la lectura y durante estos días en cancha eso se acrecienta cada vez más. Es un cuerpo técnico que ya tiene una forma de trabajar súper fluida, eso ayuda bastante a que todo salga de forma más normal y que los jugadores solo pueden agarrar la información y demostrar en el terreno de juego”, cerró Jorge Guzmán.