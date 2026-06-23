;

Se formó en la U, fue campeón del fútbol chileno y hoy sorprende como parte del cuerpo técnico de un club en Venezuela

Jorge “Maravilla” Guzmán fue anunciado para integrar el staff técnico del Caracas.

Carlos Madariaga

Se formó en la U, fue campeón del fútbol chileno y hoy sorprende como parte del cuerpo técnico de un club en Venezuela

Se formó en la U, fue campeón del fútbol chileno y hoy sorprende como parte del cuerpo técnico de un club en Venezuela / LUIS ROBAYO

El fútbol chileno ha ido sumando en los últimos años representantes en diversos lugares del planeta tanto dentro como fuera de la cancha.

En este último sentido, ha habido un aumento en la representación de entrenadores en diversos cuerpos técnicos de Sudamérica, con representación en ligas como la de Perú, Bolivia o Ecuador.

Revisa también:

ADN

A ello hay que sumar ahora a Venezuela, donde Caracas sorprendió con el anunció de un exjugador chileno al staff técnico que dirige Henry Meléndez.

Se trata de Jorge Guzmán, conocido como “Maravilla” en sus inicios en la U de Chile, donde despuntó a finales del siglo pasado y que le permitió ser bicampeón nacional con los azules.

Luego, el exdelantero tuvo pasos por Deportes Temuco, Coquimbo Unido y Santiago Wanderers entre otros clubes hasta su retiro en 2007, para posteriormente iniciar una carrera como DT que lo tuvo en la banca de AC Colina y Provincial Ovalle.

Ahora, a sus 46 años, “Maravilla” Guzmán busca dar un nuevo salto en su carrera siendo parte del staff técnico de Caracas, su primera experiencia fuera del país.

“Es un bonito desafío. Yo me crié en un club grande de Chile y estar en el Caracas es volver a esos inicios que uno tuvo como jugador. Vengo con la mayor de las ganas para que hagamos una buena Copa Venezuela, una buena Sudamericana y, obviamente, el torneo local”, recalcó en diálogo con el sitio oficial del club, apuntando a sumar para el progreso del equipo.

Acá hay muy buenos proyectos de jugadores y muy competitivos, con categorías muy fuertes, y eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo (...) Hay una química en cuanto a la lectura y durante estos días en cancha eso se acrecienta cada vez más. Es un cuerpo técnico que ya tiene una forma de trabajar súper fluida, eso ayuda bastante a que todo salga de forma más normal y que los jugadores solo pueden agarrar la información y demostrar en el terreno de juego”, cerró Jorge Guzmán.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad