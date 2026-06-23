Avanza al Senado: Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional contra exministro Grau

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por lo que el libelo avanzará ahora al Senado.

Los parlamentarios aprobaron el líbelo acusatorio con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstanción, correspondiente a Johanna Pérez.

La acción parlamentaria, impulsada por Republicanos y Nacional Libertarios con respaldo parcial del PDG, lo acusa de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en proyecciones fiscales, en una sesión marcada por ausencias y desmarques en la oposición.

En la antesala del resultado, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, defendió el respaldo a la acusación y sostuvo que “debe haber costos por malas decisiones”, apuntando a la responsabilidad en la gestión fiscal.

“Se evaluó que era relevante que existiera un costo político de no hacer la pega”, afirmó, descartando motivaciones personales y subrayando que “todos los ministros pueden ser acusados constitucionalmente por equivocarse, pero cuando te pagan tremendos sueldos, tiene que haber un mayor costo político del cargo”.

El detalle de la votación: