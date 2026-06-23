Preventa de GTA 6: cuándo empieza, dónde comprarlo en Chile y qué se sabe del precio

El pasado 15 de junio, Rockstar Games provocó un verdadero terremoto en el mundo de los videojuegos al anunciar la fecha de inicio de las reservas de su esperado nuevo título: Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Esta será la entrega más reciente de la popular saga de Rockstar Games desde el lanzamiento de GTA V en 2013.

Según informó la compañía estadounidense, el videojuego se lanzará el próximo 19 de noviembre, aunque las reservas estarán disponibles cinco meses antes.

¿Cuándo empieza la preventa de GTA 6?

De acuerdo con la información compartida por Rockstar Games el pasado 15 de junio, las reservas comenzarán este jueves 25 de junio.

¿Dónde comprar GTA 6 en Chile y qué se sabe del precio?

Para adquirir una copia anticipada de GTA 6 en Chile, los usuarios podrán realizar la compra a través de las plataformas digitales de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por ahora, la única tienda física que ha anunciado la preventa de este videojuego en el país es TodoJuegos, que fijó un precio referencial de $79.900.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el precio oficial por parte de Rockstar Games, ya que se revelará el jueves 25 de junio.