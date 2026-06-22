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Inglaterra - Ghana: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Los líderes del Grupo L se miden por la segunda jornada en Boston.

Bastián Lizama

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Getty Images / Quality Sport Images

Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan al partido con confianza tras haber debutado con victorias en sus respectivos estrenos en la cita planetaria.

El elenco europeo, dirigido por Thomas Tuchel, inició su camino con una contundente victoria por 4-2 ante Croacia, por lo que busca encadenar un nuevo triunfo que le permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

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Por su parte, el combinado africano se estrenó con un agónico triunfo por 1-0 sobre Panamá. Ahora, intentará dar un nuevo golpe frente a los ingleses para timbrar su boleto hacia la siguiente fase.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana en el Mundial 2026?

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio a las 16:00 horas de Chile. El partido se juega en el Gillette Stadium, ubicado en la ciudad de Boston, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Inglaterra y Ghana?

En Chile, el duelo entre Alemania y Costa de Marfil será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

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