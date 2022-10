Lollapalooza Chile 2023: ¿Qué artistas se presentarán cada día?

Lollapalooza Chile presentó durante esta jornada el line-up por día de los artistas que darán vida al festival el próximo 17, 18 y 19 de marzo.

El viernes 17 empezará a lo grande, con Billie Eilish y Lil Nas X cerrando la noche. Eilish es una de las artistas más talentosas e importantes de los últimos años, que con solo 20 años tiene 7 Grammys y un Óscar a su nombre. Una lista no menor de sus canciones han conectado con el público, algo pocas veces visto en la música actual. You Should See Me In A Crown, Bury A Friend, Xanny y el espectacular hit Bad Guy, son solo algunos ejemplos. Lil Nas X, creador de éxitos como Old Town Road y Industry Baby, también deleitará a sus fans durante el primer día del festival.

El sábado 18, Drake, uno de los íconos definitivos de nuestro tiempo, será el encargado de cerrar la segunda jornada. Una estrella que no para de triunfar y hacer historia, batiendo récords, liderando los rankings y que va camino a la consagración como uno de los raperos más grandes de la historia. El segundo día del festival traerá el espectacular regreso de Rosalía a nuestro país. Desde el Mal Querer, considerado como una obra maestra y ahora Motomami, la han catapultado a lo más alto de la industria. Uniendo magistralmente los universos del flamenco y el pop contemporáneo, es dueña de su propio lenguaje, sello que la transformó en una de las artistas más aclamadas por el público.

El domingo 19, traerá el muy anticipado regreso de Blink-182 con sus integrantes originales: Tom DeLonge en la guitarra y voces, Mark Hoppus en el bajo eléctrico y Travis Barker en la batería. La histórica banda de pop punk cerrará el festival junto al rock psicodélico de Tame Impala. Una banda que ofrece un espectáculo en vivo realmente alucinante, saturado con una belleza sencilla y creatividad sin límites hasta llegar a atmósferas insospechadas.

Revisa el line-up de artistas de Lollapalooza por día: