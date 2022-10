Imagine Dragons en Chile: se pospone el Mercury World Tour

En la jornada de este lunes, 17 de octubre, Imagine Dragons anunció que pospone su gira en Latinoamérica, lo que afecta directamente a su show en Chile.

El show de Imagine Dragons en Chile estaba programado para este mismo 21 de octubre, luego de realizar un primer concierto en la región el martes. El primer recital de la banda estaba pautado en la ciudad de Bogotá, en Colombia.

Sin embargo, ni en Colombia ni en Chile podrá presentarse Imagine Dragons esta semana. Así lo explicó la banda en un comunicado. Este fue publicado a través de sus redes sociales.

Este es el texto oficial difundido por la banda en la jornada de este lunes, a través de su cuenta de Twitter:

to our friends in Latin America ❤️ pic.twitter.com/XCW3SzayjJ

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) October 17, 2022