Con su formación original: Blink-182 anuncia gira mundial en el marco de sus 30 años de carrera

Durante la mañana de este martes y luego de jugar al misterio en su cuenta de Instagram, finalmente Blink-182 comunicó que realizará su gira mundial. Pero no será cualquier tour, ya que volverá la formación original.

En el marco de los 30 años de su fundación, la banda conformada por Mark Hoppus y Travis Barker, sumado al regreso de Tom DeLonge, recorrerá distintos países a partir del 11 de marzo de 2023, en Tijuana, México.

También confirmaron que estarán en Chile y se presentarán en el festival Lollapalooza 2023, según consta en su sitio web. Recordemos que este megaevento se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Cerrillos. Harán lo propio en los Lollapalooza de Brasil y Argentina, además de Perú, Colombia y Paraguay.

Pero eso no es todo, ya que en sus redes sociales, Blink-182 anunció también que habrá nuevo álbum y nuevo single, llamado “Edging”, que se lanzará este viernes.

Cabe señalar que volveremos a ver a Mark Hoppus en acción, luego de un 2021 complicado para su salud, puesto que se le detectó un cáncer. Tras meses de tratamiento, el propio músico anunció que estaba “curado” de la enfermedad.

We’re coming. Tour’s coming. Album’s coming. Tom’s coming. Tickets on sale Monday. New song “Edging” out Friday. https://t.co/lJmgXqI4ab pic.twitter.com/7y0ZoYTcQc

— blink-182 (@blink182) October 11, 2022