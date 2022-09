¡Casi cancela! Demi Lovato tuvo en ascuas a sus fans debido a complejo estado de salud

El 7 de junio anunció su regreso al país. Y la noche del pasado martes se concretó. Demi Lovato se presentó en Chile tras ocho años de ausencia y eso que el concierto, al parecer, se pudo hasta cancelar.

Es que pareciera que el drama sigue a la exchica Disney. Esto porque todo estaba listo y dispuesto para que este 13 de septiembre la intérprete de Heart Attack se presentara con su Holy Fvck Tour en el Movistar Arena. Pero un mensaje en redes sociales alertó a los lovatics (nombre que reciben los fans de la también actriz).

Leer también Aseguran que Demi Lovato tiene nuevo novio: “Una relación feliz y sana” Demi Lovato agradeció el esfuerzo por utilizar pronombres que la identifiquen

“Estoy malditamente enferma. No puedo salir de mi cama. No puedo hacer esto más. Este próximo tour será el último. Los amo y les agradezco”, apuntó Demi Lovato en una historia de Instagram horas antes de su show en el país. Un mensaje que sería borrado posteriormente.

Las palabras alentaron a sus fans, quienes en redes sociales se preguntaron si no habría concierto. Pero, para calma de los lovatics, su ídola sí pisaría el escenario nacional.

“I’m f***ing sick right now”

Tras este mensaje, la celebridad hollywoodense volvió a postear y expresó: “Lo superaré por ustedes chicos. Necesitaré ayuda cantando, así que canten fuerte para mí bebés”.

Y, tal como lo había presupuestado, aunque con casi 15 minutos de retraso, Demi Lovato se subió al escenario del Movistar Arena.

Falda tableada con una cadena llena de cruces y un juego de camisa y blazer, coronaban el look de la artista, muy acorde a su música impregnada de rock y pop, característica de su último álbum, que da nombre al Holy Fvck Tour y la canción que inició el show.

Luego de un par de canciones, Demi Lovato entregó sus primeras palabras a sus fans chilenos y chilenas. Y, tras agradecer su presencia, se confesó: “I’m f***ng sick right now” (Estoy jodidamente enferma en este momento)”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Para todos los gustos

Pero Demi continuó igual y pidió a sus fans que cantaran con ella. Y sí que lo hicieron, puesto que el repertorio de la cantante tenía para todos los gustos.

Los lovatics más nuevos pudieron cantar SUBSTANCE, SKIN OF MY TEETH o EAT ME. Mientras que los más pop pudieron disfrutar de Confident, Heart Attack y Sorry Not Sorry, aunque todas con una vibra más rockeras que las originales.

Por último, las y los fans más antiguos pudieron recordar, ya que Demi Lovato por su paso en Chile interpretó las canciones más clásicas de sus primeros discos. Don’t Forget, La La Land, Here We Go Again, algunas de ellas.

Así, con este show, que marca el regreso de la artista estadounidense al país luego de su paso en 2014 con el Neon Lights Tour, Demi Lovato cierra la gira por América Latina, que la llevó a Colombia, Argentina y Brasil, en donde además se presentó en el Rock in Río.

Finalmente, tras su concierto, la artista publicó en redes sociales: “Ustedes realmente lo lograron. Muchas gracias. Los amo más de lo que saben”.