Quién es Sofía Castillo, la hermana de Paloma Mami

Todo queda en familia. Eso dicen algunos luego que la hermana de Paloma Mami se viralizara en las últimas horas en la web y redes sociales por protagonizar a los besos el nuevo video de Roa, el pololo de la cantante chilena.

Sofía Castillo, como se llama la hermana de Paloma Mami, sale a los besos con su cuñado. Esto profundizó los rumores que hablan de una ruptura de la cantante de “Not Steady” con Roa desde hace tiempo.

De hecho, Paloma Mami eliminó las fotos con Roa a principios de este mismo año. También, dejó de seguirlo en su cuenta de Instagram.

Por todo esto, algunos fanáticos tildaron de “perturbador” ver a la hermana de Paloma Mami a los besos con Roa en su nuevo video.

¿Quién es la hermana de Paloma Mami?

En una entrevista realizada por Tonka Tomicic en el año 2019, Paloma Mami habló de su hermana: “Es mi mejor amiga y es mi consciencia, digo yo eso, y es como mi mano derecha también.”

En esa línea, la nueva colaboradora del remix de Ultra Solo dijo: “Siempre está ahí para todas las cosas que estoy haciendo. Cuando yo no sé si me escucho bien la única persona que yo confío en es mi hermana. Si mi mamá me lo dice, yo como ‘no, mamá déjame preguntarle a Sofía”.

Sofía Castillo, la hermana de Paloma Mami, es estilista profesional graduada en la ciudad de Nueva York. De hecho, ella se encarga de los looks de la cantante y hasta formó parte del video de “Fingías”.

A los nueve años de edad, le diagnosticaron osteosarcoma, un cáncer de huesos. Este afectó inevitablemente su pierna derecha.

“Le dio osteosarcoma, cáncer a los huesos, y le amputaron la pierna a mi hermana, entonces era un tiempo muy fuerte para toda la familia en verdad. Muy duro para toda la familia, pero siempre como era una niña chistosa, me creía chistosa, siempre estaba ahí al lado de mi hermana. Las veces que podía ir al hospital a verla yo estaba ahí siempre tirando chistes, tirando tallas, todas esas cosas y hasta el día de hoy estamos juntas”, dijo Paloma Mami en Bienvenidos en esa misma entrevista del 2019.

Actualmente, Sofía es una gran influencer. Por eso, tiene más de 348 mil seguidores -a la fecha- en su cuenta de Instagram.