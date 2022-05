La longeva banda El Tri, liderada por el guitarrista y cantante Álex Lora, lanzó su álbum número 53 llamado Que Chingón, tras un trabajo de dos años en confinamiento.

La agrupación, nacida en 1968, es una de las bandas pioneras de rock en español y la más importante de este género en México. Tras la desintegración de Three Souls in my Mind en 1984, Lora fundó El Tri, aunque se considera que la banda solo evolucionó, sumando 53 años de carrera. El grupo tiene 53 discos de estudio en misma cantidad de años de carrera, lo que es todo un récord para la música en español.

“Cuando yo pensé en grabar hace 53 años, no pensé en grabar 53 discos, sino en rocanrolear 53 años”, comentó Lora en conversación con ADN.

El nuevo disco titulado Que Chingón es un trabajo que comenzó en 2020, cuando México y gran parte de Latinoamérica se encontraba en confinamiento por la pandemia del covid. Álex Lora, junto a su pareja y mánager de la banda, Celia García, produjeron el disco mas político que ha sacado la banda en mucho tiempo.

“Nunca quise estar en ese tenor, pero siempre tengo rolas que hablan del momento político y social. La misma serie, Presidente, Los vamos a extrañar, no pretendían ser contestatarias, pero ya cuando las oigo digo tal vez sí, así tiene que ser. No hay ninguna frase de mis letras que me arrepienta de haberla escrito”, señala Alejandro Lora.

Las piedras siguen rodando

“Lo más chingón que hicimos nosotros es estar vivos, poder disfrutar la salida de este álbum, en el mero día de la Batalla de Puebla. Nunca pensamos que podríamos hacer esto durante la pandemia“, agrega Lora.

Sobre las motivaciones de la banda para seguir haciendo música, Lora comenta que “lo hacemos por la raza, verlos como se desahogan, como se liberan de sus broncas. Es la mayor satisfacción que te da la música, eso hace que nuestro principal motivo se esté logrando. Estamos metiendo el gol que nuestra música pretende meter“.

El nuevo disco de El Tri trae 13 canciones, que hablan desde política hasta las dificultades de la pandemia. “La muerte es la muerte, todos nos vamos a morir. Ahora vino esta chingadera (pandemia), y muchos se nos adelantaron (fallecieron). Por eso compusimos una canción para todos nuestros amigos que se adelantaron y que están en el cielo“, comenta Lora en referencia a los sencillos La Pandemia y Sobrevivir.

“El chiste no es llegar arriba, sino quedarse ahí toda la vida”, puntualiza el autor de Triste Canción y Pobre Soñador.

Industria del rock en suspenso

La industria de la música en Latinoamérica a sido dominada los últimos años por el género urbano, relegando a estilos que en el pasado habían gozado de predominancia. México se ha situado como una excepción a la regla, debido a la popularidad que tiene la música rock y la industria amplia y diversa en ese país.

“Sin duda alguna que México es una plataforma para el rock and roll en la región. En todos lados hay más bandas, nueva música que está saliendo, pero no hay difusión. El verdadero rock n’ roll no tiene la difusión de la música comercial. Pero si, México es importante porque de hecho es donde nació el rock en español, después de Argentina y México”, afirma Álex Lora.

“Muchas cosas han cambiado también. Por ejemplo, yo tengo una colección de más de tres mil discos de vinil, algunos firmados por Chuck Berry, Muddy Waters. En esa época, cuando tú escuchabas estos discos, los escuchabas con tu grupo, se conversaba, porque solo había uno. No es lo mismo ahora, porque cada uno va con sus audífonos y es como no me molesten“, reflexiona el músico.

Ante el ineludible problema sobre violencia local, regional y mundial, Lora reflexiona: “Un niño que tiene una guitarra en sus manos, es muy difícil que en algún momento tenga un arma. Si juega con una guitarra, nunca jugará a la guerra”.

Escucha Que Chingón, lo último de la banda mexicana El Tri: