ZZ Top lanzó nueva versión de icónica canción La Grange

Durante la jornada del viernes 22 de abril, los fans de ZZ Top recibieron una segunda entrega de RAW, el nuevo álbum del grupo el cual saldrá a la venta el 22 de julio a través de Shelter Records/BMG.

Al interior del álbum, los fanáticos se podrá deleitar con una nueva versión de La Grange, canción de 1973 que, al igual que las otras 11 selecciones del álbum, se grabó en el Gruene Hall de New Braunfels, TX.

La Grange es uno de los grandes éxitos de ZZ Top y formó parte del álbum Tres Hombres, siendo uno de los singles más escuchados del grupo durante casi cincuenta años.

Historia de La Grange

La historia de la canción es un pseudo homenaje a The Chicken Ranch, un burdel de la vida real que estaba ubicado en la ciudad de La Grange, cerca de New Braunfels.

“La Grange” fue presente de la historia base del musical de Broadway The Best Little Whorehouse, escrita por Larry L. King, mientras que la versión cinematográfica fue protagonizada por Dolly Parton, quien le dio vida a Mona Stangley, propietaria del reconocido lugar.

Escucha la nueva versión de La Grange a continuación:

Cabe destacar, que las canciones de RAW se grabaron en el transcurso de un día con la finalidad de mantener todo el proceso lo más simple y directo posible, un recuerdo de los primeros momentos de la agrupación.

El disco, producido por Billy F. Gibbons y ensamblado por Jake Mann y Gary Moon, estará disponible en vinilo de 180 gramos, CD y a través de plataformas digitales y se publicará En memoria de Dusty Hill, recordado bajista que falleció mientras dormía en 2021.

RAW contendrá las canciones Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, La Grange, Tush, Thunderbird, I’m Bad, I’m Nationwide, Legs, Gimme All Your Lovin’, Blue Jean Blues, Certified Blues y Tube Snake Boogie.

ZZ Top de gira

La gira comenzará el 27 de mayo en San Diego, California y tendrá a la banda sobre un escenario durante 100 fechas en todo Estados Unidos.