Dream Theater anuncia su regreso a Chile: se presentarán en la Quinta Vergara

Dream Theater anunció su regreso a Chile para presentarse por primera vez en la Quinta Vergara, donde presentarán su álbum número 15 A View From The Top Of The World.

James LaBrie (voz), John Petrucci (guitarras), Jordan Rudess (teclados), John Myung (bajo) y Mike Mangini (batería) estarán en el icónico escenario de Viña del Mar, con más de 30 años desde el inicio de la banda.

Este disco de siete canciones marca también el segundo trabajo con InsideOutMusic/Sony Music. El arte del álbum fue creado por su colaborador de años Hugh Syme (Rush, Iron Maiden, Stone Sour). A View From The Top Of The World fue producido por John Petrucci, diseñado y producido también por James “Jimmy T” Meslin y mezclado por Andy Sneap.

De su trayectoria musical destacan las dos nominaciones a los premios Grammy y 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. La obra de 1992, Images & Words, recibió una certificación de oro y se ubicó en el codiciado “100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos” de Rolling Stone. Además, el grupo fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Long Island en 2010.

Dream Theater se presentará el próximo 10 de septiembre en la Quinta Vergara. Las entradas estarán a la venta desde el martes 19 de abril a las 11.00 am por el sistema Passline.