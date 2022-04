El hijo de John Lennon cantó “Imagine” en vivo en apoyo a Ucrania

Imagine, el famoso tema escrito por el fallecido John Lennon, fue interpretado por su hijo por primera vez en público.

Julian, el hijo de John Lennon, cantó la icónica canción como parte de una campaña de recaudación de fondos que encabezan los perfiles de redes sociales de Global Citizen Stand Up for Ukraine.

Esta campaña en la que participó el hijo de John Lennon tiene como objetivo financiar a Ucrania. Esto, en medio de la guerra que enfrenta con Rusia desde el pasado mes de febrero.

En la última semana de febrero, tropas rusas avanzaron sobre territorio ucraniano. Así lo hicieron al tiempo que varias ciudades eran bombardeadas desde Moscú.

La campaña que ahora contó con la participación musical de Julian Lennon, también contó con el guitarrita Nuno Bettencourt. Así lo consignó Radio Futuro.

Hijo de John Lennon sensibiliza con Imagine

Julian Lennon interpretó Imagine en la presentación de su nuevo disco, titulado Jude:

En la descripción del video disponible en YouTube, el hijo de John Lennon escribió: “La guerra en Ucrania es una tragedia inimaginable. Como ser humano y como artista, me sentí obligado a responder de la manera más significativa que pude”.

“Siempre había dicho que la única vez que consideraría cantar ‘Imagine’ sería si fuera el ‘Fin del mundo’. Pero también porque sus letras reflejan nuestro deseo colectivo de paz en todo el mundo. Porque dentro de esta canción, somos transportados a un espacio, donde el amor y la unión se convierten en nuestra realidad, aunque sea por un momento en el tiempo. La canción refleja la luz al final del túnel, que todos estamos esperando“, dijo Julian Lennon sobre las razones de cantar Imagine recién ahora.

Entre las canciones de The Beatles que interpretó Julian en el pasado, destacan It Won’t Be Long y Day Tripper, así como Stand by Me, también versionada por su papá en vida.