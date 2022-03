“Brígida me decían por hacerme respetar”: Vesta Lugg lanzó sencillo con potente reflexión feminista

Vesta Lugg lanzó hace algunos días su nuevo sencillo bajo un potente nombre: Brígida. Un hit que incluye una gran reflexión feminista.

La rubia indicó que “hay una motivación muy personal detrás de la canción, que he conversado conmigo misma, con mis amigas, y compañeras, sobre la normalización de conceptos adjuntos a nuestro género, que cuando era más chica lo escuchábamos en cosas como: ‘no corras como niña’, ‘que no te gusten las cosas de niña’, etc.”.

Por eso, la cantante decidió utilizar su música para cuestionar los estereotipos femeninos y entregar un mensaje.

“Siempre el concepto de ser mujeres estaba asociado a algo negativo. Hay muchas palabras que usan para nosotras de forma negativa, y una de ellas es brígida. Brígida me decían por hacerme respetar, brígida por pedir que no me interrumpas, brígida si rayo la cancha en lo romántico. Esto nos sucede en varios espacios de nuestra vida, y esto es el trasfondo de la canción”, manifestó.

Vesta, más brígida que nunca

La intérprete expresó a través de un comunicado que “después de escribir esta canción, he tenido varias reflexiones”.

Y agregó que “por trabajar en un medio público, donde hay ciertos estereotipos construidos por ojos ajenos, una sociedad bajo un patriarcado, donde las mujeres tenemos que atender ciertas normativas para ser ‘validadas’ y si no, somos menos ‘respetables’. Eso me choca en lo cotidiano, personal y en lo profundo”.

Incluso, en sus redes sociales, la blonda expresó al lanzar su nuevo éxito que “no soy un plato de comida… y si eso me hace brígida, es parte del camino y sé que hay trabajo por hacer para que no tenga un nombre, ni un lugar, simplemente sea respetarnos”.

De esta forma, Vesta Lugg se la sigue jugando con la música, donde además ha aprovechado de enviar mensajes tan potentes como éste, que acompaña su nuevo sencillo y que ha sido muy bien recibido a través de sus redes sociales.