Dj Hernán Cattaneo sorprende con fiesta donde sólo utilizará energías limpias

Luego de 20 meses en que La Feria no pudo realizar una fiesta debido a la pandemia del Covid-19, el reconocido evento vuelve en gloria y majestad. Y con Hernán Cattaneo como gran estrella.

En conjunto con la marca Budweiser, el evento se realizará el sábado 12 de marzo en Espacio Riesco, lugar donde el músico trasandino deleitará a sus seguidores chilenos.

Así, continuando con su sello sustentable, La Feria, el único club en el mundo que produce sus fiestas con 100% de energías limpias, seguirá con su objetivo de hacer del festejo uno que ayude al cuidado del medioambiente.

Un show que promete y donde la gran premisa es que no sólo la gente vaya a pasarlo bien, sino también a tomar conciencia de su entorno.

Hernán Cattaneo y su regreso

Desde Budweiser, Nicole Magniere, señaló que “La Feria On Tour llega para Budweiser bajo la campaña Moments Are You To Take que nos invita a volver a celebrar junto a nuestro amigos y volver a tener momentos únicos”

Además agregó “de la misma manera y así como hacemos las cosas Bud, La Feria continúa con un pilar fundamental, que es hacer estas fiestas con energías limpias, así como nosotros hacemos nuestras cervezas con energía renovable”

En tanto, Krizia Ferriello, Brand Manager de La Feria, comentó que “han sido 20 meses en donde hemos extrañado volver a estar con la gente. Para nosotros este evento es muy importante ya que será el inicio de La Feria On Tour 2022”.

Durante el show, y para todo el trabajo de tecnología que hay detrás de los artistas, sólo se contará con energía limpia y almacenada, ayudando al medioambiente en un punto esencial. “Nos enorgullece enaltecer a nuestro país a través de nuestros pilares: sustentabilidad, tecnología y cultura. Por otra parte, esta fiesta contará con la presencia de otros”, recalcaron.

Por eso, si quieres disfrutar de La Feria On Tour y Hernán Cattaneo todavía puedes adquirir tus entradas a través del sistema Punto Tickets en su página web, https://www.puntoticket.com/