Joe Vasconcellos reversiona especial tema con Mercedes Sosa

Joe Vasconcellos lanzará una nueva versión de Induce, tema que cantó con Mercedes Sosa, para recordar un emblemático momento de su carrera.

Fue en el año 2002 cuando Mercedes Sosa invitó a Joe Vasconcellos a cantar esta canción en un concierto realizado en el Estadio Víctor Jara.

“Yo tengo adoración con Joe Vasconcellos, tengo acá el disco y vamos a ver lo que pasa (…) Me encantaría cantar con él”, dijo la artista trasandina en esa oportunidad al arribar a Chile.

Su deseo no tardó en volverse realidad, ya que cantó Induce con él, en ese concierto que sacudió a Santiago hace 20 años.

Sobre ese momento, el mismo Joe Vasconcellos confesó que “fue un momento indescriptible, fue muy bonito para mí, para los asistentes y para mi familia que sabía del aprecio que yo le tenía a Mercedes, fue un momento de mucha gratitud también”.

“Fue una sorpresa increíble. Cuando recibí la invitación no lo podía creer, porque su música tiene un valor inconmensurable. Recuerdo que cuando nos juntamos a ensayar, me dio un abrazo gigantesco y me dijo: ‘gracias por devolverme la esperanza pibe’, y eso para mí fue muy power”, sumó.

Así suena Induce, de Joe Vasconcellos y Mercedes Sosa

Esta es la canción que cantaron juntos en Santiago los artistas Joe Vasconcellos y Mercedes Sosa:

Como no hay registro en video de Induce cantada a dúo, el single tendrá un videoclip animado que será estrenado los últimos días de marzo.

El nieto de Mercedes Sosa, Agustín Matus, habló desde Argentina sobre el cariño de la artista trasandina por nuestro país. “La relación de Mercedes con Chile, con el pueblo, la cultura y las expresiones artísticas siempre fue muy fuerte. Y hasta el día de hoy, se mantiene”

Además, aseguró: “El lanzamiento de Induce es un regalo de parte de Joe, y toda su producción. Porque sigue demostrando que hay una conexión histórica, pero también actual”, aseguró.

En esa línea, sumó: “Que nuestra abuela siga siendo un referente musical, cultural y político es un honor que llevamos con mucho trabajo como familia desde que ella falleció, siguiendo y resguardando su legado”.