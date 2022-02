A los 75 años murió Ian McDonald, miembro fundador de King Crimson y Foreigner

Durante esta jornada se conoció el fallecimiento de Ian McDonald, multiinstrumentista y miembro fundador de las bandas King Crimson y Foreigner. Tenía 75 años.

El músico “falleció en paz el 9 de febrero de 2022 en su casa en la ciudad de Nueva York, rodeado de su familia“, señalaron desde su entorno en un comunicado, según consignó Futuro.

En 1968, junto a Robert Fripp, Michael Giles, Greg Lake y el letrista Peter Sinfield, McDonald cofundó King Crimson. Al año siguiente lanzaron “In the Court of the Crimson King”, el puntapié inicial como una de las bandas notables de rock progresivo.

Las huellas dactilares de Ian McDonald estaban por todo el LP, con saxofón, flauta, clarinete, melotrón, clavicémbalo, piano, órgano, vibráfono, coros y producción entre sus contribuciones.

“Cuando lo hicimos, y yo estaba básicamente al frente de la producción, quería asegurarme de que si podía entregar todo lo que estaba en el disco soportaría escucharlo repetidamente y, con suerte, resistiría la prueba del tiempo”, relató McDonald, en una entrevista de 2019.

En esa instancia, recordó los comienzos de King Crimson. “Eran una mezcla de canciones arregladas e improvisaciones grupales. Una de las canciones, ‘Get Thy Bearings’ [de Donovan], era un vehículo para la improvisación”, contó.

“Podían ser bastante aventureros, bastante salvajes a veces. Y las canciones arregladas como ‘The Court of the Crimson King’ y ‘Epitaph’, estaban más estructuradas. Hablando de ‘Epitaph’, creo que es mi canción exitosa favorita en términos de escritura, estructura, producción y todo lo demás”, agregó Ian McDonald.

Stage Two: Foreigner

Luego vendría la etapa de Foreigner, junto con el guitarrista Mick Jones, el cantante Lou Gramm, el baterista Dennis Elliott, el teclista Al Greenwood y el bajista Ed Gagliardi. McDonald era quien aportaba la guitarra rítmica, instrumentos de viento y teclado adicional.

El mandato del multiinstrumentista duró hasta 1980 e incluyó tres LP multiplatino de gran éxito: “Foreigner”, “Double Vision” y “Head Games”.

“Feels Like the First Time”, “Cold As Ice”, “Hot Blooded” y “Double Vision” son solo algunas de las pistas clásicas que incluyeron la interpretación de McDonald, mientras que el rockero también coescribió varios de los cortes más profundos del álbum de la banda.

Décadas más tarde, McDonald participó en reuniones esporádicas con los miembros originales sobrevivientes de Foreigner en 2017 y 2018, una experiencia que luego admitió que “se sintió realmente bien”.

Incluso cuando no estaba en la alineación oficial de una banda, Ian McDonald demostró ser un músico de sesión muy solicitado. T. Rex, Steve Hackett y Asia son solo algunos de los actos con los que colaboró ​​a lo largo de su larga e impresionante carrera.