Blackpink batió nuevo récord en Youtube con video de coreografía de “How You Like That”

El pasado 7 de febrero, el grupo de K-Pop, Blackpink, uno de los más populares a nivel mundial, compuesto por cuatro mujeres, batió un nuevo e inédito récord del género musical en Youtube, gracias a su video de baile How You Like That.

El video en cuestión, se desprende del primer single, de su primer álbum, The Album, pero en su versión dance performance, es decir, el registro muestra como Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo realizan la coreografía de su hit, How You Like That, en los estudios de YG Entertainment, productora y sello surcoreano a cargo de Blackpink.

De acuerdo al medio surcoreano The Korea Times, este es el primer video de coreografía musical de K-Pop en logra superar las más de mil millones de visitas en la plataforma, récord inédito, más aún cuando es muy usual que las bandas que destacan por sus bailes, suban videos en donde se enfoquen solo en las coreografías de sus canciones.

En tanto, YG Entertainment celebró esta noticia y por medio de su cuenta de Twitter manifestaron: “¡BLINKs (fans de Blackpink) alrededor del mundo, muchas gracias!”.

How You Like That – Dance performance video, es el sexto video de Blackpink en sobrepasar los mil millones de visitas en Youtube, ya que tanto Ddu-du Ddu-du, Kill This Love, Boombayah, As If It’s Your Last y How You Like That (Video Musical), ya sobrepasaron tal cantidad.

Más récords para Blackpink

Pero este no es el único récord que han batido las surcoreanas en los últimos días, ya que el pasado 4 de febrero la canción Lovesick Girls alcanzó los 300 millones de reproducciones en Spotify, siendo la octava canción de Blackpink en alcanzar dicha cifra.

Con este nuevo récord, Blackpink se convirtió en el grupo de chicas más importante en la era del streaming, acumulando más de 6.400 millones de transmisiones en Spotify.