Neil Young retiró su discografía de Spotify: ningún álbum del músico aparece en la plataforma

Finalmente ocurrió. Neil Young cumplió su advertencia y eliminó toda su discografía de la plataforma de audio vía streaming, Spotify. La decisión se debe a la negativa de esta app de retirar contenido a favor del movimiento anti vacunas.

En su intento de eliminar su catálogo de Spotify, Neil Young recibió el apoyo de los copropietarios con quienes está muy agradecido, según expresó recientemente en su sitio web. También reveló que fue “costoso” lograrlo.

El año pasado, Hipgnosis Song Fund compró el 50 por ciento del material de Neil Young. La transacción tuvo lugar por un total de 150 millones de dólares. Hipgnosis Song Fund apoyó a Young en su decisión. Así lo consignó Radio Futuro en horas recientes.

¿Por qué Neil Young eliminó su discografía en Spotify?

En días pasados, el artista canadiense exigió que fueran eliminadas todas sus canciones en la popular plataforma de audio. El músico se justificó alegando que se negaba a compartir espacio con creadores de contenido que difunden “información errónea sobre la pandemia“, haciendo referencia a la promoción de audios a favor del movimiento anti vacunas.

Ahora, con la decisión de Spotify de sacar de circulación todo el catálogo del artista, Neil Young afirmó lo siguiente en su página web oficial:

“Quiero agradecer a mis socios por apoyarme. Mi trato con Merck Mercuriadis e Hipgnosis comenzó el 1 de enero de 2021. La empresa Hipgnosis ahora tiene parte de mi publicación y estoy muy contento con su apoyo. Quiero agradecer personalmente a Merck e Hipgnosis por apoyarme. Perder el 60 por ciento de los ingresos de transmisión en todo el mundo al dejar Spotify es un gran problema, un movimiento costoso, pero vale la pena por nuestra integridad y creencias”.

También sumó: “Quiero agradecier a mis buenos amigos en Warner Brothers/Reprise. No se puede aceptar la información errónea sobre el Covid-19. Espero sinceramente que otros artistas puedan hacer un movimiento, pero realmente no puedo esperar que eso suceda. Lo hice esto porque no tenía otra opción en mi corazón. Es lo que soy. No estoy censurando a nadie. Estoy diciendo mi propia verdad. Conozco a Daniel Ek, propietario de Spotify, una empresa privada. Me gusta Daniel. Ojalá lo hubiera tomado los pasos que tomó, porque impidió que mi música se compartiera en su plataforma de Spotify. Nos impidió trabajar juntos para difundir la música. Pero seguimos siendo amigos”.

“Warner e Hipgnosis, mis grandes socios, están conmigo para ayudar a detener el flujo de información errónea de Spotify. Muchas gracias a todos ustedes. Hicimos lo que teníamos que hacer”, finalizó Neil Young.

