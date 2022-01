Super Bowl LVI: mira el tráiler de presentación del show de medio tiempo

“El tráiler más épico y repleto de estrellas”. Así se define la presentación oficial del show de medio tiempo para el Super Bowl LVI en este 2022. Con esta introducción se marca el primer paso de los artistas que dirán presente en la jornada.

Se trata del evento más importante a nivel estadounidense, y no solamente porque se juegue la final de la National Football League (NFL), si no que por todo lo que rodea el partido en términos de espectáculos.

Con tal nivel de preparación que se tiene en cuenta, hace poco más de tres meses se anunciaron los cantantes que formarán parte de la parrilla musical. Esta vez la organización se inclinó por el hip-hop y aseguró a grandes exponentes.

Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dree y Snoop Dogg serán los encargados de encender el SoFi Stadium. El recinto pertenece al equipo de Los Ángeles Rams y la elección de la música fue certera para llegar a la Costa Este (West Coast).

En el tráiler se ve cómo cada uno de los artistas recibe un mensaje mientras están desarrollando sus actividades y luego se dan cita en el recinto deportivo para protagonizar un show de gran calidad.

Con una producción de alto nivel y en un video al más puro estilo cinematográfico, en los casi 4 minutos que tiene de duracoón se utilizaron extractos de canciones que hacen crecer las expectativas. Entre los temas se puede escuchar: Rap God, The Next Episode, Family Affair, HUMBLE, Still DRE y California Love.

Un show deportivo

Es importante destacar que esto se trata de un evento deportivo. Se consagrará al mejor equipo del fútbol americano luego de una ardua temporada de competencia.

La edición 56 del Super Bowl será el domingo 13 de febrero y se definirá el título entre los campeones de la AFC y NFC. Cada conferencia cuenta con sus cuatro candidatos entre los que aparecen los Rams, quienes podrían disputar el campeonato en casa.

Conferencia Americana: Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y Cinccinati Bengals.

Conferencia Nacional: Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams y San Francisco 49ers.

Teniendo en cuenta la audiencia que atrae el partido final, sumado al atractivo show de medio tiempo que, seguramente sumará más televidentes tras el tráiler de presentación, el Super Bowl es un importante atractivo comercial.

Grandes marcas invierten cifras exageradas de dinero por segundos de comercial y publicidad en el evento. Si bien lo central es la competencia deportiva, todo lo que rodea al evento lo hace ser un panorama a nivel mundial y tanto para consumidores como para las empresas.