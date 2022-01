“Siempre es hoy”: publican inédito documental de Gustavo Cerati

El pasado 9 de enero, la banda argentina tributo a Soda Stereo, Planeador V, publicó en su canal de Youtube, un documental con imágenes inéditas del reconocido cantante argentino Gustavo Cerati en medio de su gira Siempre es hoy del año 2003.

En detalles, la producción audiovisual fue grabada en el Polideportivo General Paz de la ciudad de Córdoba, Argentina, el 11 de abril del 2003, show que se enmarca en la gira Siempre es hoy, que mantuvo a Gustavo Cerati realizando conciertos por todo América entre el 2002 y el 2004, presentando su tercer álbum de estudio solista del cual se desprende el nombre del tour.

Igualmente, y además de mostrar el espectacular show del cantante argentino y exvocalista de Soda Stereo, el documental muestra el detrás de escena y la preparación para el espectáculo de Gustavo Cerati.

La historia de este especial documental

Desde Planeador V explicaron que “un integrante de la comunidad nos acercó un material inédito de Gus (Gustavo Cerati), para que nuestro canal lo haga visible”.

Es más, Juan José Antonelli, autor del documental tenía el deseo de compartir el mismo con muchos fans de Gus, por lo que asistió a un show de la banda tributo a Soda Stereo y los contactó y expresó su deseo de publicar el documental en su canal de Youtube, dado a que él no tiene el tiempo ni el canal para hacerlo.

Sobre Cerati, Antonelli declaró: “Lo que pasó con Gustavo me enojó mucho, con el destino, con la vida. Quería, como todos, disfrutarlo más. Deseaba volver a verlo tocar en vivo y su partida me dolió, me angustió mucho. Estaba en ese proceso, algo peleado incluso con las bandas “tributo”, que lo hacían tan mal y de manera hasta algo irrespetuosa”.

“Había escuchado hablar de Planeador V pero como que no tenía interés ni voluntad de ir a verlos por esto que les contaba, por el dolor por lo sucedido y por entender que estas bandas maltrataban su legado”, agregó.

Un documental para decir gracias

“Un día acepté la invitación”, afirmó y expresó que “llegué algo escéptico y con pocas expectativas. Arrancaron, me gustó la puesta y esos primeros acordes los sentí familiares. Seguí escuchando unos segundos más así y ese dolor que traía se transformó en lágrimas de emoción. Lo sentí en el cuerpo. El corazón me explotaba”, comentó.

En cuanto al documental sobre la gira de Cerati, el creador sostuvo: “Este video que comparto con la banda (y con todos ustedes) es mi manera de decirles “GRACIAS”. Gracias Gustavo por tu música. Gracias Planeador V por interpretarlo con tanto cariño y respeto.“

Vea el documental completo