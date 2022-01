Dawn FM: The Weeknd estrenó nuevo álbum de estudio

El cantante canadiense The Weeknd anunció su octavo álbum de estudio titulado Dawn FM, tras su última producción After Hours, lanzado el 200.

Dentro de las colaboraciones que incluye el LP del tres veces ganador de Grammy se encuentran los raperos Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never, además del actor estadounidense Jim Carrey.

Además de la ya conocida Take My Breath, Dawn FM incluye canciones Gasoline, How Do I Make You Love Me?, Sacrifice y Don’t Break My Heart entre otras 11 canciones, que completan un tracklist de 16 temas.

Dentro del álbum, de 51 minutos y 49 segundos de duración, además se incluye A Tale by Quincy, texto narrado por el productor musical y Phantom Regret by Jim Carrey, tema que cierra el nuevo disco de The Weeknd.

Dawn FM, está lanzado por el sello XO -sello propio cantante- y Republic y estará mayormente producido por el propio Abel, The Weeknd. Aunque cuenta con la participación de Max Martin, el escritor de Baby One More Time y Oscar Holter, que vuelve a colaborar con el canadiense tras su éxito The Blinding Lights.

Previo a este lanzamiento el The Weeknd se mantuvo ocupado con una serie de colaboraciones entre las que destacan Tears in the Club, con FKA Twigs y La Fama con Rosalía, donde el cantante incursiona en la bachata y cantando en español.