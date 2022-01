Mon Laferte expresó su pesar por la muerte de productor César Ceja: “Me diste una familia en México”

Durante esta jornada se conoció el fallecimiento de César Ceja, destacado productor, guitarrista y compositor mexicano, quien fue clave en la primera etapa de la carrera de Mon Laferte en México. Además, fue su pareja sentimental.

La cantautora chilena le dedicó un emotivo mensaje en su Instagram. “Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos”, expresó.

Y agregó que “ahora pienso en todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer. Y cada 2 de mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas. Te amo chinito, descansa en paz”.

La trayectoria de César Ceja

César Ceja estuvo presente en los inicios de Mon Laferte en México y produjo su segundo disco, “Desechable”, que fue lanzado en 2011. Además, co-produjo “Tornasol”, el siguiente álbum, publicado en 2013, y también coescribió canciones de “Mon Laferte Vol.1” y “La Trenza”, placas que consolidaron la carrera de la artista chilena.

Pero el productor también trabajó con otros artistas. Uno de ellos fue Ana Torroja, quien también se sumó a las muestras de cariño. “Cejita”, como también le llamaban, solía subir al escenario junto a la exvocalista de Mecano.

“No puedo creer que te hayas ido… Mi familia musical se queda huérfana, y los escenarios ya no serán lo mismo sin ti. Voy a extrañar tu eterna sonrisa, ‘rockear’ contigo, mirar a un lado y no verte, y esos solos de guitarra que me hacían soñar”, expresó la cantante española.

La última publicación de César fue hace tres días, en una romántica postal junto a su pareja, la empresaria Citla Cáceres. Cabe señalar que ninguna fuente oficial ha dado a conocer la causa de muerte del músico.