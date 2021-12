Letra y Música: Las mejores canciones bailables para esperar y celebrar la llegada del 2022

En una nueva edición de Letra y Música, la columna de Ricardo Martínez en el Ciudadano ADN, revisamos las mejores canciones bailables para recibir el nuevo año 2022.

Antes de iniciar con su listado, el periodista se sinceró y entre risas declaró: “Debo confesar que a mi edad el año termina a las 12:05 am”.

Como es tradición para cada celebración de fin de año, la cumbia es uno de los géneros musicales predilectos para bailar, por lo que Martínez recomendó un libro dedicado a este tradicional estilo musical.

“Intruseando por Facebook me encontré con este libro que se llama La cumbia como matriz sonora latinoamericana, que es la historia de la cumbia en todo Latinoamérica”, detalló. “Te cuenta como este es un género transcontinental, y que de alguna forma une a todos los países y todos bailamos estas canciones”, agregó.

Es en base a esta recomendación, es que el listado de las mejores canciones bailables para recibir el 2022 dio inicio con un clásico de Año Nuevo como lo es El galeón español, tema original de la banda Huamachuco, que era una agrupación con integrantes de diversos países de Latinoamérica y que en Chile se masificó con la Sonora Tommy Rey.

Estilos más allá de la cumbia

En búsqueda de diversificar los estilos musicales, Martínez mencionó entre las canciones bailables a YMCA, reconocida canción de la banda estadounidense The Village People, que se convirtió en un clásico debido a su particular coreografía, que el académico de la UDP señaló que no se encontraba incluida en su video musical, y que fue inventada para un show en vivo.

Continuando con las recomendaciones de canciones para la fiesta del Año Nuevo, el creador de Letra y Música destacó a la banda sueca ABBA, con su hit Dancing queen, que por medio de toques de onda disco no dejan a nadie sentado.

Llegando a las tendencias de los noventas, Martínez recalcó una canción que él definió como “para meterse dentro del rallador de papa” y un “clásico del juego tagada”, como lo es Be my lover de la agrupación La Bouche.

Los infaltable latinos

Desde la vereda latina no podía faltar Juan Luis Guerra y La Bilirrubina. Canción que fue definida por la animadora de Ciudadano ADN, Sandra Zeballos como un tema que “empieza a sonar y no se puede quedar quieto”.

Con la mirada puesta en los himnos LGBTQA+, el académico subrayó a Paulina Rubio y su canción Yo no soy esa mujer, tema que fue definido por el panelista del espacio radial como una “canción de cotillón. Son canciones muy de karaoke, prende mucho a eso de las 2 am”.

Continuando con los mexicanos, Martínez destacó a Thalía y su hit Arrasando y al sol de México, Lui Miguel con su reconocida canción No culpes a la noche, que en su primera versión proviene de los Jackson Five y que “explora sonidos más vinculados con el funk”.

Avanzando en el listado, los latinos se tomaron las recomendaciones y Chayanne es un artista que no puede faltar con su canción Torero. Mientras que en el área de las canciones más contemporáneas, Martínez resaltó a Luis Fonsi y su hit Despacito, la cual en su momento fue el video musical más visto en la historia de Youtube, solo superado por la popular canción infantil Baby Shark Dance de Pinkfong.

Los bonus track

Para cerrar este listado de las canciones bailables para recibir el Año Nuevo 2022, los animadores del espacio resaltaron cada uno una canción, siendo A Little Respect de Erasure, la elegida por Cristián Arcos.

En tanto, Sandra Zeballos destacó un clásico de clásicos como es Los cien años de Macondo, original de los Hispanos y que a lo largo de su historia ha tenido un sin número de reversiones, incluyendo un cover de la banda nacional Sexual Democracia.

Y como regalo de fin de año, te dejamos el divertido momento que sacó risas en el estudio de Ciudadano ADN, cuando los animadores junto a Ricardo Martínez recrearon la famosa coreografía de la canción YMCA.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bNdanC","duration":"00:01:12","type":"video","download":""}]}