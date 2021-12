Los Jaivas celebran los 40 años de Alturas de Machu Picchu: “Musicalizar la obra de Neruda no es fácil, porque no es un poeta fácil”

Este 2021, Los Jaivas celebraran los 40 años de su obra, “Alturas de Machu Picchu”, por medio de un concierto que se realizará en el estadio San Carlos de Apoquindo, con invitados especiales.

Ciudadano ADN recibió la visita de dos integrantes históricos de la agrupación, Mario Mutis y Claudio Parra, quienes hablaron de esta celebración y entregaron detalles de cómo se concretó esta importante obra para la banda y para la escena cultural nacional. Cabe señalar que la entrevista se realizó tras recibir el galardón a la Trayectoria en los Premios MUSA que se realizaron la noche del jueves.

“Este año se están cumpliendo 40 años de aquella historia. 40 años de una fecha muy importante, así que no queríamos dejarla pasar sin celebrar de alguna manera notoria, con los amigos, músicos invitados y con toda la gente”, explicó el pianista Claudio Parra.

Mientras que por su parte, el bajista y guitarrista Mario Mutis sostuvo que “Machu Picchu todavía tiene la gracia de que representa o lo componen tres elementos muy importantes. Una, es la ciudadela, Machu Picchu, la construcción Inca, que es como la piedra angular de la cultura andina”.

“El segundo elemento es la obra de Neruda. El canto general y en especial Alturas de Machu Picchu, que es una obra cumbre, que se ha traducido a muchos idiomas. Que ha sido difundida a nivel mundial. Es una obra de literatura trascendental para toda la cultura mundial”, agregó.

“Y por último, humildemente, hay una composición musical, que afortunadamente cumplió con las expectativas del lugar y de Neruda. Musicalizar la obra de Neruda no es un tema fácil. Porque Neruda no es un poeta fácil, es un poeta bastante hermético. Cuesta entender un poco las imágenes poéticas. Traducirlas a música tampoco es tan fácil”, agregó Mutis.

Un hito en la historia de la banda

De esta forma, los integrantes de los Jaivas manifestaron que la Altura de Machu Picchu, “significó algo tremendamente importante y un hito en nuestra historia. Que perdura, después de 40 años. Los niños de Chile se aprendieron a Neruda de memoria. La gente lo canta en la calle, en los recitales. Sirvió para difundir la obra de Neruda, que no siempre es tan conocida y difundida”.

Aprovechando la oportunidad, los músicos nacionales narraron el proceso de creación que sostuvieron para llegar a esta tan importante obra musical, como los es Alturas de Machu Picchu. “Un día llegó Daniel Camino, productor peruano, amigo nuestro que falleció hace algunos años. Llegó a nuestra casa cuando vivíamos en Francia. Nos golpeó la puerta con este gran proyecto, hacer la música de una gran obra, Alturas de Machu Picchu”, explicó Mario Mutis.

“Nosotros no quedamos pensado: “el compadre loco, las ideas que se le ocurren, estos proyectos son inalcanzables. Era una producción gigantesca”, agregó. Además, se presentaban otra dificultad, la cual era conseguir Machu Picchu, que como relató Mutis, “jamás se lo había presentado a nadie para grabar nada”. “

Pero frente a este problema, y tras dos semanas en Lima, Camino “nos llamó y nos dijo que se consiguió Machu Picchu, que teníamos el permiso, así que nos dijo que les mandáramos dos canciones a lo menos, para él poder promocionar”, detalló Mutis.

Encaminados pero sin música

“Todo resultó muy bien, pero faltaba lo principal que era escribir la música”, detalló el artista, quien explicó que “de partida había que leer a Neruda. Porque nunca habíamos leído Alturas de Machu Picchu. Sobre Machu Picchu, jamás había estado ahí”.

“El poema es muy extenso, no se puede musicalizar un poema que va a durar tres horas. Había que tener primero un consenso sobre qué parte del poema se podía musicalizar y cuáles no. No era tan fácil. Sintetizar eso, y hacer música no fue un trabajo fácil”, expresó el músico.

”El puntapié inicial lo dio un tema que no es de Los Jaivas, es de Alberto Ledo, que era un aregentino que trabajó con nosotros por muchos años. Y cuando decidió irse a Estados Unidos nos dejó de regalo una grabación que hizo en su casa. No pensado en Machu Picchu, sino que un tema que él hizo solo”, explicó Mutis.

“Un día Eduardo, estaba haciendo una cosa muy doméstica, haciendo la cama”, continuó el artistas, “y mueve la sábana, y le llega un viento en la cara y le cae la teja y dice que ese tema de Albertito se llama Del aire al aire y es el primer tema de Machu Picchu. Lo escuchamos y calzaba perfecto. Llegó del cielo”, narró.

Sin embargo, Los Jaivas se tuvieron que enfrentar a otro reto, el cambio en la manera de hacer música. “Cuando hacíamos nuestras canciones, lo más normal era que salga la música primero o la idea musical y la letra se va adaptando a la música. Aquí fue al revés, teníamos el texto y teníamos que encontrar la música que le correspondía al él”, detallaron.

La ventana

En la entrevista, los músicos de Los Jaivas hablaron sobre la inauguración de su nueva tienda de productos oficiales de la banda, La Ventana, la cual será estrenada este sábado 4 de diciembre. “Después de mil años de historia y recorrido, descubrimos que habían muchas cosas falsas, en todo lo que es el merchandising. Nosotros nunca habíamos hecho algo así. A lo más, habíamos hecho una polera, unos discos, pero era una cosa informal y muy básica”, explicó Mutis.

Es por esto, que la tienda oficial de Los Jaivas, La Ventana, tendrá su lanzamiento oficial este sábado 04 de diciembre, en el Centro Cultural Gabirela Mistral (GAM), a partir del mediodía y que contará con la presencia del grupo durante la tarde.

¿Cómo y cuándo puedo ser parte del show de celebración de los 40 años de “Alturas de Machu Picchu?

El grupo Los Jaivas celebrará el aniversario número 40 de su disco Alturas de Machu Picchu con un mega concierto en el estadio San Carlos de Apoquindo, el 11 de diciembre a partir de las 21 horas. La cita, contará con presentaciones especiales de la banda en conjunto Los Tres, Javiera y Los Imposibles y el argentino David Lebón.

Las entradas para este show, denominado De la Cordillera al mar se encuentran disponibles por medio del sistema TicketPlus y puedes acceder a ellos por medio del siguiente link.

Y OJO, que si quieres ser parte de la celebración de 40 años de Alturas de Machu Picchu de Los Jaivas, tendrás que contar con tu pase de movilidad al día.