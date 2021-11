El mensaje de Arcángel para la mujer que causó la muerte de su hermano

Una mujer llamada María Narváez Torres conducía en un popular puente San Juan, Puerto Rico, presuntamente en estado de ebriedad. Ella causó la muerte de Justin Santos al colisionar contra él, siendo este el hermano del cantante de reguetón, Arcángel, quien tenía 21 años de edad.

El siniestro ocurrió el pasado 21 de noviembre. La noticia de la muerte de su hermano tomó a Arcángel por sorpresa, lo que se convirtió en el peor episodio de toda su vida.

Fallece hermano del reguetonero puertorriqueño Arcángel en un accidente aparatoso en San Juan, Puerto Rico. pic.twitter.com/Y6k3Y0Y0W8 — Mr. Harry Rodz (@rodz_harry) November 21, 2021

Por eso, el cantante hizo una sentida publicación sobre la muerte de su hermano menor: “Yo nunca había sufrido tanto, yo nunca me había sentido tan abajo”. Asimismo, Arcángel dijo en su cuenta de Instagram: “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tú voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada”.

Luego, continuó: “Aunque duela a un nivel inexplicable, si es así tu voluntad te repito que la acepto Papá. Ahora si creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos…”.

Ahora, en una nueva publicación, Arcángel envió un mensaje a la mujer que le quitó la vida a su hermano. Se trata de un sentido video publicado en el Instagram de El Gordo y la Flaca, conocido programa en español de espectáculos, en Estados Unidos.

El mensaje de Arcángel para la mujer responsable por la muerte de su hermano

Este el video publicado por El Gordo y La Flaca en Instagram:

“Tú sabes lo que tú hiciste, pero yo no te odio porque tú y yo sufrimos de la misma enfermedad. Yo lo que voy a hacer es ayudarte”, es parte del mensaje de Arcángel para la mujer.

“Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora. Que acepte la ayuda que yo le estoy ofreciendo porque, si ella acepta, me voy a sentir mejor”, sumó el cantante boricua antes de sentenciar: “¿Que fue un acto irresponsable? Sí. ¿Que se llevó una vida inocente? Sí. ¿Que le arrebató un hijo, un hermano, un primo y un amigo a mucha gente? Sí, pero, a la misma vez, no fue de maldad, porque todo fue bajo los efectos de una gran enfermedad de la cual yo también sufro”.