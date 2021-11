Murió el hermano del cantante Arcángel: “Yo nunca había sufrido tanto”

El cantante estadounidense con ascendencia puertorriqueña y dominicana, Austin Agustín Santos, conocido en el mundo artístico como Arcángel, confirmó a través de sus redes sociales la muerte de su hermano, luego de un aparatoso accidente en San Juan, Puerto Rico.

Fallece hermano del reguetonero puertorriqueño Arcángel en un accidente aparatoso en San Juan, Puerto Rico. pic.twitter.com/Y6k3Y0Y0W8 — Mr. Harry Rodz (@rodz_harry) November 21, 2021

Según se pudo conocer, Justin Santos, el hermano de 21 años del cantante de reggaetón, Arcángel, falleció la madrugada de este domingo 21 de noviembre en un accidente. Primeros informes indican que la causante del hecho sería una mujer en presunto estado de ebriedad.

Medios locales informaron que el joven manejaba un Can-Am cuando una mujer, quien no fue identificada, transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina, y chocó contra el hermano del artista.

Los reportes indican que tras el impacto, Justin Santos salió expulsado del vehículo, y falleció por los golpes que recibió. Un tercer joven que iba como pasajero también salió del vehículo y resultó herido. Por su parte, la conductora resultó herida y llevada a un hospital. El suceso se produjo a las 02:35 de la madrugada, hora de Puerto Rico.

Las declaraciones de Arcángel

A través de sus redes sociales, el cantante hizo una sentida publicación sobre la muerte de su hermano menor, la cual comenzó: “Yo nunca había sufrido tanto, yo nunca me había sentido tan abajo”. Asimismo, Arcángel dijo en su cuenta de Instagram: “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tú voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada”.

Asimismo, el artista continuó el mensaje diciendo: “Aunque duela a un nivel inexplicable, si es así tu voluntad te repito que la acepto Papá. Ahora si creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos…”, expresó.