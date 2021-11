Organizador de Lollapalooza Chile y uso del Parque O’Higgins: “Acatamos las observaciones del municipio”

El pasado miércoles, la comuna de Santiago, por medio de la concejala Rosario Carvajal, manifestó su rechazo a la realización de Lollapalooza Chile 2022, debido a los daños que el evento musical ha causado al Parque O’Higgins. Por esto en Ciudadano ADN conversamos con el director de Lotus, Maximiliano Del Río quien entregó detalles sobre esta situación.

Del río explicó que a la fecha la productora se encuentra en contacto con la alcaldesa y su equipo, con el fin de afinar detalles sobre esta acusación y manifestó que se entregó una propuesta por parte del festival para el manejo del parque O’Higgins en el evento Lollapalooza, que ya está agendado para marzo de 2022.

“Esta propuesta tiene varios focos, que tienen que ver con la sostenibilidad, el legado social, la cultura y varias mejoras sustanciales para el parque, que esperamos puedan ver y tener una respuesta positiva en los próximos días”, detalló el director de Lotus.

Respecto a las acusaciones sobre daños realizada por el municipio de Santiago hacia Lollapalooza, el director sostuvo: “nosotros acatamos las observaciones del municipio y toda la responsabilidades que nos dan en cada año. Nosotros hacemos el festival, pagamos un monto equis por ocupar el parque y también dejamos una boleta en garantía”.

“Estos daños y esta boleta de garantía que no se cobró, tiene que ver netamente con la gestión anterior, con el alcalde anterior (Felipe Alessandri), no con una gestión nuestra. Ellos tienen un equipo que vio cómo quedó el parque y ellos vieron que no era necesario cobrar la boleta de garantía”, agregó Del Río.

En cuanto a los pasos a seguir para continuar con la realización del festival, Del Río declaró que “el miércoles van a tener una votación (en el municipio) para ver qué pasa con el festival y nosotros entre hoy y el miércoles esperamos tener las reuniones correspondientes, para que nos puedan escuchar tanto los vecinos como los concejales y poder hacerles ver que Lollapalooza es una evento cultural importante para los músicos, los técnicos, iluminadores, y toda la gente de la industria que lleva dos años sin trabajar”.

C-Funk y la mirada de los artistas

Por el lado de los artistas, ADN conversó con el cantante C-Funk, el cual declaró que el rechazo a Lollapalooza Chile es “es fome”, puesto que como explicó siente que “se está coartando y se está quitando espacio a la cultura”.

“Se pueden imaginar que todo esto de la pandemia ha sido muy duro para nuestro rubro y que además los pocos espacios que se están abriendo tengan dificultades para abrir, es complicado”, explicó el artista chileno.

Asimismo, el cantante sostuvo que la realización de un festival de este tipo es muy relevante para la industria nacional puesto que “todo lo que genera y se motiva alrededor del festival en general es una activación a la cultura”.

Respecto al cartel de Lollapalooza Chile 2022, el director de Lotus, sostuvo que apenas se arregle la situación del parque, en los próximos se entregarán todos los detalles respecto al festival.