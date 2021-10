Preparándonos para Womex 21 en Mundovivo

El programa de este sábado en Mundovivo irá dedicado a Womex 2021, evento anual exclusivo de la World Music, que tendrá lugar este año en Porto, Portugal, y del cuál tendremos varios programas, tanto en Chile como en Porto, con entrevistas y música de los artistas de esta edición.

Programación musical:

01.- Like to Others So to US – Hudaki Village Band (Ucrania)

02.- Elbahareya – Mazaher (Egipto)

03.- La Otra – Sofía Rei (Argentina)

04.- Kobe jibon gangey moyuroankhi – Dibakar Das (India)

05.- Hymne a la noix – Naïssam Jalal – Rhythms of Resistance (Siria – Francia)

06.- Nakibembe – Xylophone Troup (Uganda)

07.- Dance Around Bullets – Echoes of Zoo (Bélgica)

08.- Vamo a Darle Duro – Ghetto Kumbé (Colombia)

09.- Nganga Njila – Mateus Aleluia – Lenna Bahule (Brazil)

10.- Strange Dream – Kobo Town (Trinidad y Tobago – Guyana – Canadá)