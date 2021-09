Patricio Manns y el fútbol: Universidad de Chile le hizo elegir entre ser arquero o cantante

Patricio Manns, importante cantautor chileno que falleció durante este sábado, no solo se destacó en el mundo de la música y la literatura, sino que también tuvo un paso por el fútbol, en una increíble historia que comentó en el Ciudadano ADN el pasado 6 de diciembre de 2020.

El reconocido artista nacional viajó desde el sur hasta Santiago junto al mítico arquero de La Roja, Adolfo Nef, para probarse en el “Ballet Azul” de la Universidad de Chile.

Luego de superar las pruebas en la U, Manns y Nef quedaron en el equipo, ambos en la posición de guardameta, y comenzaron a entrenar con el cuadro azul.

Sin embargo, Patricio Manns explicó que no pudo continuar como portero del elenco estudiantil porque tuvo que decidir entre el fútbol y la música.

“A mí me dieron a elegir, no fue una cosa que yo haya dejado de jugar fútbol ni mucho menos”, señaló el cantautor anteriormente en el Ciudadano ADN.

El fallecido músico explicó que “me llamaron de la Universidad de Chile y me dijeron “mire señor, usted no puede cantar de noche entre gente que bebe alcohol y en el día jugar por la U, es totalmente inaceptable”, entonces me dieron a elegir entre el fútbol o el canto”.

A la hora de tomar la determinación, Manns confesó entre risas que “me vi obligado a elegir el canto porque dura más, el fútbol dura menos”.

El artista dejó de existir cerca de las 9:20 de la mañana en la jornada de este sábado, debido a complicaciones de su estado de salud que se desencadenaron tras una descompensación en la clínica Bupa de Reñaca