The Weeknd y conocido productor chileno fueron demandados por plagio

Recientemente se conoció que el cantante The Weeknd fue demandado por plagio: en la acción judicial también figura el productor chileno Nicolás Jaar.

La acusación gira en torno a la canción “Call Out My Name”, específicamente del dúo Epikker, integrado por Suniel Fox y Henry Strange.

Ambos músicos aseguran que The Weeknd y Jaar toman elementos de su tema “Vibeking”, con énfasis en la base. “La canción contiene material similar en su guitarra, vocales, melodía, armónica y rítmicos elementos que son distintivos de Vibeking”, indica la demanda, según recoge Los 40. Además se indica que Jaar aparece acreditado como compositor en esta canción.

Lo cierto es que “Vibeking” no está disponible en ninguna plataforma de internet, por lo que la similitud entre ambos temas solo podrá ser valorada por la corte californiana.

A través de su cuenta de Twitter y en inglés, el productor chileno Nicolás Jaar aseguró que él ni siquiera trabajó con The Weeknd en esta canción y por ende no habría plagio. Además, dio una explicación sobre cómo llegó su nombre a la lista de los créditos, pese a que solo recibió una llamada por parte del equipo de Abel.

De esta forma, el productor chileno no trabajó como compositor de la canción y por ende, no sería responsable del supuesto plagio. Sin embargo, debido a que su nombre figura en los créditos, se volvió parte de esta batalla legal.

just for clarification, that weeknd song uses a sample (or "interpolation" actually) of "killing time" from my record "sirens" from 2016..wasn't involved in the production, just got a call one day and accepted that they use it. https://t.co/6hdqiU1yCF

— N (@nicolas___jaar) September 23, 2021