Elton John pospone gira para 2023: “Me parte el corazón tenerlos esperando más”

Durante la jornada de este jueves 15 de septiembre, el cantante británico Elton John reveló que las fechas de los conciertos incluidos en su gira europea y por el Reino Unido para el presente año han sido suspendidos hasta 2023.

En un comunicado, el músico de 74 años, admite que se ve “forzado” a reprogramar el tour llamado ‘Farewell Yellow Brick Road’,”con gran tristeza” debido a motivos de salud.

“Es con gran tristeza y mucha congoja que me veo obligado a reprogramar las fechas de 2021 de mi gira por Europa y el Reino Unido para 2023“, explica Elton en el documento.

Asimismo, el artista aprovechó el espacio para contar que durante el verano protagonizó “una caída aparatosa sobre una superficie dura” y desde entonces padece de “dolor y malestar considerable en la cadera”.

“Pese a haberme sometido a un tratamiento especializado intensivo de fisioterapia, el dolor no ha dejado de empeorar y me lleva a tener dificultades en la movilidad. Me han recomendado operarme lo antes posible para recuperar la forma física y asegurarme de que no sufro complicaciones en el largo plazo“, indicó.

Bajo este contexto, el intérprete de Bennie and the Jets contó que se unió “a un programa intensivo de fisioterapia“, el cual le “asegurará una recuperación completa y un retorno a la movilidad sin dolores“.

Important update on my Farewell Yellow Brick Road Tour.#EltonFarewellTour pic.twitter.com/qyPY2H0t9k — Elton John (@eltonofficial) September 16, 2021

Elton John y su participación en el Global Citizen

A pesar de su estado actual de salud, Elton contó que si participará del Global Citizen, evento benéfico que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre.

“Son solo cinco canciones y es una tarea física diferente a las exigencias de actuar durante casi tres horas cada noche de una gira y de viajar entre países“, explicó dejando en claro que no tiene intenciones de defraudar a la institución.

El músico aprovechó de agradecer a sus seguidores, haciendo hincapié en que la paciencia de todos quienes disfrutan de su música es increíble. Me “parte el corazón tenerlos esperando más” dijo.